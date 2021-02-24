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İstanbul’un havası alarm veriyor: Bazı ilçelerde kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü

24.02.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul’un havası alarm veriyor: Bazı ilçelerde kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü

İstanbul’da hava kirliliği gün geçtikçe artıyor. Hava kalitesi verilerine göre bazı ilçelerde kirlilik, sarıdan turuncu renge döndü.

Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da havadaki kirlilik oranı şehrin dört bir noktasına kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarıyla takip ediliyor.

TRT HABER'in haberine göre, Kentte yaşayanlar özellikle sabah saatlerinde güne hava kirliliğiyle başlarken, kirlilik kronik rahatsızlığı olan vatandaşları etkileyecek boyuta ulaştı.

HAVA KİRLİLİĞİNİN BİRÇOK NEDENİ VAR

Son günlerde ülkede hakim olan yüksek basınç alanı nedeniyle, ölçülen hava kirliliği miktarı daha yüksek gözüküyor.

Yüksek basınç alanının yanı sıra bölgelere göre de hava kirliliği seviyesi değişiyor. Evleri ısıtmak için kullanılan yakıt, iş yerlerinde yapılan faaliyetler ve trafik nedeniyle hava kirliliği seviyesi artıyor.

BAZI İLÇELERDE RİSK ARTTI

Şişli, Sultangazi, Esenyurt ve Alibeyköy’de sarı olan renk turuncuya yani hassas seviyeye döndü.

Hava kirliliği hassas seviyeye ulaşan bir başka yer ise trafik yoğunluğunun fazla olduğu Mecidiyeköy.

KİRLİ HAVA BİRKAÇ GÜN SÜREBİLİR

Uzmanlar kentte hakim olan kirli havanın birkaç gün daha sürebileceğini açıklıyor.

Hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu zamanlarda sportif faaliyetlerin az yapılması, vücudun fazla yorulmaması öneriliyor.

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