İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ve Büyükçekmece Belediyesi'nce, Büyükçekmece Marina Yat Limanı'nda kurulan deprem-tsunami gözlem istasyonunun açılışı bugün gerçekleştirildi. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener katıldı. İstanbul'un ilk deprem-tsunami gözlem istasyonu, Avrupa'daki ilk ve tek çok disiplinli ölçüm yapan istasyon olma özelliğini de taşıyor.

ÖZENER: İSTANBUL'DA KURULMUŞ İLK İSTASYON

İki istasyon daha kuracaklarını söyleyen Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "İstasyonun önemi, çok parametreli olarak İstanbul'da kurulmuş olan ilk istasyon. Bu istasyon içinde hem sismik deprem gözlemleri hem meteorolojik gözlemler hem de deniz seviyesi gözlemleri yapılacak. Bir sonraki adımda da çok yakın zamanda bu istasyona kuracağımız GPS istasyonu ile yer kabuğu hareketlerini de anlık olarak takip etme şansımız olacak. Dolayısıyla deprem zararlarını azaltma konusunda yaptığımız çalışmalar için önemli bir adım, şu anda açmakta olduğumuz istasyon" dedi.