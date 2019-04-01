İstanbul Valiliği, bazı sandık kurulu başkanlarının gözaltına alındığı yönündeki haberleri yalanladı

\u0130stanbul Valili\u011finin a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "Bas\u0131nda yer alan '\u0130stanbul'da baz\u0131 sand\u0131k kurulu ba\u015fkan ve \u00fcyelerinin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131' y\u00f6n\u00fcndeki haberler ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmamaktad\u0131r." ifadesi kullan\u0131ld\u0131. (AA)Asans\u00f6rde korkun\u00e7 anlar! Bir anda hareket edince...Antalya'da \u00e7\u00f6p kutusundan m\u00fch\u00fcrl\u00fc oy pusulas\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131Portakal \u00c7i\u00e7e\u011fi Karnaval\u0131, 100'den fazla etkinli\u011fe ev sahipli\u011fi yapacak
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