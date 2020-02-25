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İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Hızı 100 km'ye çıkacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, yarın ve perşembe için vatandaşları şiddetli fırtınaya karşı uyardı. Valilik, fırtınanın perşembe günü hızını 100 km'ye çıkaracağını belirtti.

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Hızı 100 km'ye çıkacak

İstanbul Valiliği'nden Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verileri paylaşıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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