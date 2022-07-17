İstanbul Valiliği uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

#Meteoroloji'ye göre;

Marmara Denizi’nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



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????https://t.co/Bc5hYT6Eo4 pic.twitter.com/Q0cXcn0z1G — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) July 17, 2022

Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı. (AA)





