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  4. İstanbul Valiliği uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

İstanbul Valiliği uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

17.07.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğini bildirdi.

İstanbul Valiliği uyardı! Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadesi kullanıldı. (AA)

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