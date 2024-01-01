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İstanbul Valisi Gül: Asayiş anlamında çok ciddi bir olayla karşılaşmadık

01.01.2024 07:26 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemlerini yerinde denetleyerek burada bulunan polis ekiplerinin yeni yılını kutladı. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Gül, "Çok şükür alınan tedbirlerle, başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Ben emeği geçen emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, sahil güvenliğe, bütün kamu kurum ve kuruluşları, Göç İdaresi'ne özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Valisi Gül: Asayiş anlamında çok ciddi bir olayla karşılaşmadık

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu ile birlikte yeni yılın ilk saatlerinde Taksim Meydanı'nda yılbaşı tedbirlerini uygulayan polis ekiplerini denetledi. Vali Gül, görev başındaki polis ekiplerini selamladıktan sonra beraberindekilerle birlikte İstiklal Caddesi'nde yürüdü. 

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"ASAYİŞ ANLAMINDA ÇOK CİDDİ BİR OLAYLA KARŞILAŞMADIK"

İstanbul Valisi Davut Gül, "Vatandaşlarımızın yılbaşını huzurlu, güvenli bir şekilde geçirmesi için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi İstanbul'umuzda da çeşitli tedbirler alındı. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte 7/24 arkadaşlarımız görev yaptılar, yapıyorlar. Bugün de Taksim'deyiz. Çok şükür alınan tedbirlerle, başta trafik olmak üzere asayiş anlamında ve diğer konularda çok ciddi bir olayla karşılaşmadık. Ben emeği geçen emniyet teşkilatımıza, jandarma teşkilatımıza, sahil güvenliğe, koordine eden kaymakamlarımıza, bütün kamu kurum ve kuruluşları, Göç İdaresi'ne özellikle teşekkür ediyorum. Allah kazasız, belasız bir 2024 yaşatsın. Güvenlik kuvvetlerimizin tırnağına taş değdirmesin. Bu vesileyle de şehitlerimize ben Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha ülkemizin bu tür acılarla karşılaşmaması için Allah'a dua ediyorum" dedi.

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