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  4. İstanbul ve Ankara'daki koronavirüs vaka sayısı artıyor! Koronavirüs haritası kırmızıya döndü

İstanbul ve Ankara'daki koronavirüs vaka sayısı artıyor! Koronavirüs haritası kırmızıya döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Türkiye'deki koronavirüs vakalarındaki artış devam ederken İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz tarihindeki koronavirüs yoğunluğu ile 19 Ağustos koronavirüs yoğunluğu arasındaki fark endişe yarattı.

İstanbul ve Ankara'daki koronavirüs vaka sayısı artıyor! Koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artış gösteriyor. İlçe ilçe, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritasını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulaması da bu artışı doğruladı. İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz tarihindeki koronavirüs yoğunluğu ile 19 Ağustos koronavirüs yoğunluğu kıyaslandığında aradaki fark gözle görülür şekilde oldu.

İşte İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz ve 19 Ağustos karşılaştırmalı koronavirüs haritası...

İSTANBUL

1 Temmuz - Zeytinburnu

zeytinburnu 1

19 Ağustos - Zeytinburnu

zeytinburnu 19

1 Temmuz - Avcılar

avcılar 1

19 Ağustos - Avcılar

avcılar 19

1 Temmuz - Maltepe

maltepe2

19 Ağustos - Maltepe

maltepe1

1 Temmuz - Arnavutköy

arnavutköy 1

19 Ağustos - Arnavutköy

arnavutköy 19

1 Temmuz - Esenyurt

ESNYURT1

19 Ağustos - Esenyurt

ESENYURT2

1 Temmuz - Bakırköy

BAKIRKOY1

19 Ağustos - Bakırköy

BAKIRKOY2

1 Temmuz - Başakşehir

BASAKSEHIR1

19 Ağustos - Başakşehir

BASAKSEHIR2

1 Temmuz - Büyükada

BYUKADA1

19 Ağustos - Büyükada

BUYUKADA2

1 Temmuz - Heybeliada

HEYBELİADA1

19 Ağustos - Heybeliada

HEYBELİADA2

1 Temmuz - Beşiktaş

BESIKTAS1

19 Ağustos - Beşiktaş

BESIKTAS2

1 Temmuz - Beykoz

BEYKOZ1

19 Ağustos - Beykoz

BEYKOZ2

1 Temmuz - Sarıyer

SARIYER1

19 Ağustos - Sarıyer

SARIYER2

1 Temmuz - Pendik

PENDIK1

19 Ağustos - Pendik

PENDIK2

1 Temmuz - Tuzla

TUZL1

19 Ağustos - Tuzla

TUZLA2

1 Temmuz - Üsküdar

USKUDAR1

19 Ağustos - Üsküdar

USKUDAR2

1 Temmuz - Sultanbeyli

SULTANBEYLI 1

19 Ağustos - Sultanbeyli

SULTANBEYLI2

1 Temmuz - Kadıköy

KADIKOY1

19 Ağustos - Kadıköy

KADIKOY2

1 Temmuz - Ümraniye

UMRANIYE1

19 Ağustos - Ümraniye

UMRANIYE2

1 Temmuz - Ataşehir

ATASEHIR1

19 Ağustos - Ataşehir

ATASEHIR2

1 Temmuz - Büyükçekmece

BUYUKCEKMECE1

19 Ağustos - Büyükçekmece

BUYUKCEKMECE2

ANKARA

1 Temmuz - Akyurt

akyurt1

19 Ağustos - Akyurt

akyurt2

1 Temmuz - Ayaş

yas1

19 Ağustos - Ayaş

yas2

1 Temmuz - Bala

bala1

19 Ağustos - Bala

bala2

1 Temmuz - Beypazarı

beybazarı1

19 Ağustos - Beypazarı

beypazarı2

1 Temmuz - Çamlıdere

camlıdere1

19 Ağustos - Çamlıdere

camlıdere2

1 Temmuz - Çankaya

cankaya1

19 Ağustos - Çankaya

cankaya2

1 Temmuz - Çubuk

cubuk1

19 Ağustos - Çubuk

cubuk2

1 Temmuz - Elmadağ

elmadag1

19 Ağustos - Elmadağ

elmadag2

1 Temmuz - Etimesgut

etimesgut1

19 Ağustos - Etimesgut

etımesgut2

1 Temmuz - Evren

evren1

19 Ağustos - Evren

evren2

1 Temmuz - Gölbaşı

golbası1

19 Ağustos - Gölbaşı

golbası2

1 Temmuz - Güdül

gudul1

19 Ağustos - Güdül

gudul2

1 Temmuz - Haymana

haymana1

19 Ağustos - Haymana

haymana2

1 Temmuz - Keçiören

kecıoren1

19 Ağustos - Keçiören

kecıoren2

1 Temmuz - Mamak

mamak1

19 Ağustos - Mamak

mamak2

1 Temmuz - Nallıhan

nalıhan1

19 Ağustos - Nallıhan

nallıhan2

1 Temmuz - Pursaklar

pursaklar1

19 Ağustos - Pursaklar

pursaklar2

1 Temmuz - Sincan

sincan1

19 Ağustos - Sincan

sincan2

1 Temmuz - Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar1

19 Ağustos - Şereflikoçhisar

Şereflikoçhisar2

1 Temmuz - Yenimahalle

Yenimahalle1

19 Ağustos - Yenimahalle

Yenimahalle2


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