İstanbul ve Ankara'daki koronavirüs vaka sayısı artıyor! Koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artış gösteriyor. İlçe ilçe, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritasını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulaması da bu artışı doğruladı. İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz tarihindeki koronavirüs yoğunluğu ile 19 Ağustos koronavirüs yoğunluğu kıyaslandığında aradaki fark gözle görülür şekilde oldu.

İşte İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz ve 19 Ağustos karşılaştırmalı koronavirüs haritası...

İSTANBUL

1 Temmuz - Zeytinburnu

19 Ağustos - Zeytinburnu

1 Temmuz - Avcılar

19 Ağustos - Avcılar

1 Temmuz - Maltepe

19 Ağustos - Maltepe

1 Temmuz - Arnavutköy

19 Ağustos - Arnavutköy

1 Temmuz - Esenyurt

19 Ağustos - Esenyurt

1 Temmuz - Bakırköy

19 Ağustos - Bakırköy

1 Temmuz - Başakşehir

19 Ağustos - Başakşehir

1 Temmuz - Büyükada

19 Ağustos - Büyükada

1 Temmuz - Heybeliada

19 Ağustos - Heybeliada

1 Temmuz - Beşiktaş

19 Ağustos - Beşiktaş

1 Temmuz - Beykoz

19 Ağustos - Beykoz

1 Temmuz - Sarıyer

19 Ağustos - Sarıyer

1 Temmuz - Pendik

19 Ağustos - Pendik

1 Temmuz - Tuzla

19 Ağustos - Tuzla

1 Temmuz - Üsküdar

19 Ağustos - Üsküdar