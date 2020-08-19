İstanbul ve Ankara'daki koronavirüs vaka sayısı artıyor! Koronavirüs haritası kırmızıya döndü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı artış gösteriyor. İlçe ilçe, sokak sokak koronavirüs yoğunluk haritasını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulaması da bu artışı doğruladı. İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz tarihindeki koronavirüs yoğunluğu ile 19 Ağustos koronavirüs yoğunluğu kıyaslandığında aradaki fark gözle görülür şekilde oldu.
İşte İstanbul ve Ankara'nın 1 Temmuz ve 19 Ağustos karşılaştırmalı koronavirüs haritası...
1 Temmuz - Zeytinburnu
19 Ağustos - Zeytinburnu
1 Temmuz - Avcılar
19 Ağustos - Avcılar
1 Temmuz - Maltepe
19 Ağustos - Maltepe
1 Temmuz - Arnavutköy
19 Ağustos - Arnavutköy
1 Temmuz - Esenyurt
19 Ağustos - Esenyurt
1 Temmuz - Bakırköy
19 Ağustos - Bakırköy
1 Temmuz - Başakşehir
19 Ağustos - Başakşehir
1 Temmuz - Büyükada
19 Ağustos - Büyükada
1 Temmuz - Heybeliada
19 Ağustos - Heybeliada
1 Temmuz - Beşiktaş
19 Ağustos - Beşiktaş
1 Temmuz - Beykoz
19 Ağustos - Beykoz
1 Temmuz - Sarıyer
19 Ağustos - Sarıyer
1 Temmuz - Pendik
19 Ağustos - Pendik
1 Temmuz - Tuzla
19 Ağustos - Tuzla
1 Temmuz - Üsküdar
19 Ağustos - Üsküdar
1 Temmuz - Sultanbeyli
19 Ağustos - Sultanbeyli
1 Temmuz - Kadıköy
19 Ağustos - Kadıköy
1 Temmuz - Ümraniye
19 Ağustos - Ümraniye
1 Temmuz - Ataşehir
19 Ağustos - Ataşehir
1 Temmuz - Büyükçekmece
19 Ağustos - Büyükçekmece
1 Temmuz - Akyurt
19 Ağustos - Akyurt
1 Temmuz - Ayaş
19 Ağustos - Ayaş
1 Temmuz - Bala
19 Ağustos - Bala
1 Temmuz - Beypazarı
19 Ağustos - Beypazarı
1 Temmuz - Çamlıdere
19 Ağustos - Çamlıdere
1 Temmuz - Çankaya
19 Ağustos - Çankaya
1 Temmuz - Çubuk
19 Ağustos - Çubuk
1 Temmuz - Elmadağ
19 Ağustos - Elmadağ
1 Temmuz - Etimesgut
19 Ağustos - Etimesgut
1 Temmuz - Evren
19 Ağustos - Evren
1 Temmuz - Gölbaşı
19 Ağustos - Gölbaşı
1 Temmuz - Güdül
19 Ağustos - Güdül
1 Temmuz - Haymana
19 Ağustos - Haymana
1 Temmuz - Keçiören
19 Ağustos - Keçiören
1 Temmuz - Mamak
19 Ağustos - Mamak
1 Temmuz - Nallıhan
19 Ağustos - Nallıhan
1 Temmuz - Pursaklar
19 Ağustos - Pursaklar
1 Temmuz - Sincan
19 Ağustos - Sincan
1 Temmuz - Şereflikoçhisar
19 Ağustos - Şereflikoçhisar
1 Temmuz - Yenimahalle
19 Ağustos - Yenimahalle