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"İstanbul Yarınlar İçin Bir Arada" istişare toplantıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: - "Aynı anda terörle mücadelemizi Doğu ve Batı bloğundaki iki güce de kabul ettirdik. Türkiye terörle mücadelesinde haklı bir noktadadır. Türkiye, hakikatin yanındadır, halkın iradesini yansıtmaktadır" - "Mezhepçiliği aramıza fitne olarak sokmaya çalışanlara karşı mücadele etmeliyiz. Milletimizi bir ve bütün olarak kabul ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Aynı anda terörle mücadelemizi Doğu ve Batı bloğundaki iki güce de kabul ettirdik. Türkiye terörle mücadelesinde haklı bir noktadadır. Türkiye, hakikatin yanındadır, halkın iradesini yansıtmaktadır." dedi.

Yönter, "İstanbul Yarınlar İçin Bir Arada" istişare toplantıları kapsamında Maltepe'deki bir restoranda, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen Yönter, muhtarların sorunlarının çözülmesi neticesinde daha yüksek moralle ve güçle hizmet edeceklerini, demokrasinin daha da canlanıp tabana yayılacağını söyledi.

Yönter, toplumun bütün kesimlerine ulaştıklarını aktararak, "Biz terörle mücadelede, beka mücadelemizde, siyaset ve diplomasi mücadelemizde bir ve beraber kalarak, başarılı olmayı istiyoruz. Vatanımızda tek nefes olalım istiyoruz. Eğer biz birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirirsek hiçbir hain sırtımızı yere getiremez. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun bütün insanlarımızı kucaklamak için biz hazırız, bunun için de sizlere söz veriyoruz. Mezhepçiliği aramıza fitne olarak sokmaya çalışanlara karşı mücadele etmeliyiz. Milletimizi bir ve bütün olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Onların uykularını kaçırmaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin terörle başarılı mücadelesine değinen Yönter, "Fransa, Almanya, Amerika, Körfez ülkeleri karşımızda. Sınırlarımızın hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturmak istediler, hamdolsun bu koridoru ortadan kaldırdık. Barış Pınarı Harekatı, 9 Ekim'de başladı. Sonrasında 17 Ekim'de ABD ile mutabakat, 22 Ekim'de Rusya ile mutabakat yaptık. Aynı anda terörle mücadelemizi Doğu ve Batı bloğundaki iki güce de kabul ettirdik. Türkiye terörle mücadelesinde haklı bir noktadadır. Türkiye, hakikatin yanındadır, halkın iradesini yansıtmaktadır." diye konuştu.

Yönter, Türk milletinin bin yıldır birilerinin gözüne battığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Ötüken'den bu tarafa var oluşumuz, birilerini rahatsız ediyor. Biz onların uykularını kaçırmaya devam edeceğiz. Biz sahalarda, kahramanlıkla, fedakarlıkla, şehit kanıyla, gazi fedakarlıklarıyla bugünlere geldik. Hiçbir mihrak Türkiye'yi yıkamayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecek."

Programa, MHP İstanbul Milletvekili Memet Bülent Karataş, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Maltepe İlçe Başkanı Ömer Lefzan ve davetliler katıldı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter

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