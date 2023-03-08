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İstanbul Yenikapı'da taksicilerin 'sefer iptal' oyunu pes dedirtti! "Fiyatı sorduğumda 1000 lira dedi"

08.03.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenikapı'daki İDO Yalova Feribot İskelesi önünde bekleyen bazı taksicilerin 'sefer iptal' oyunu pes dedirtti. O taksicilerin yağmurlu ve rüzgarlı havalarda, 'sefer iptal' iddiasıyla kandırdığı kişileri yüksek fiyatlara taşıdığı ortaya çıktı. Yolculara, şehirlerarası yolculuk teklif edip kişi başı 400 ile bin lira arasında fiyat belirleyen taksicilerin, fiyat pazarlığı yaptığı sıralarda, devam eden, biletleri tükenmemiş bir Yalova feribot seferi olduğu öğrenildi.

İstanbul Yenikapı'da taksicilerin 'sefer iptal' oyunu pes dedirtti! "Fiyatı sorduğumda 1000 lira dedi"

Yenikapı'daki İDO Yalova Feribot İskelesi önünde geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde bazı taksiciler, Yalova'ya gitmek için feribot bileti almaya gelen yolcuları, "Tüm seferler iptal oldu" diyerek, araçlarına yönlendirdi. Yolculara, şehirlerarası yolculuk teklif eden taksiciler, kişi başı 400 ile bin lira arasında fiyat belirledi. Taksicilerin, fiyat pazarlığı yaptığı sıralarda, devam eden, biletleri tükenmemiş bir Yalova feribot seferi olduğu öğrenildi. Taksicilerin bu oyunu olumsuz hava şartlarında sürekli yaptığı öne sürüldü.

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PAZARLIK CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yolculardan, taksimetre açmadan ücret isteyen ve birden fazla müşteriyi aynı araçta taşımak için kişi başı fiyat uygulayan taksicinin pazarlığı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İSTEYEN BİNER GİDER"

Cep telefonu kamerası görüntülerinde, "Dolmuşçuluk yapıyoruz, hava muhalefeti var seferler iptal, bilet yok, kişi başı 500 lira, otobüsler zaten 300 lira" diyen taksici, daha sonra mikrofona, "Ben öyle bir şey söylemedim, bazı seferler iptal oldu. Dolmuşçuluk yapmıyorum, taksimetre açıyorum 830 lira yazıyor aynı hesap. Osmangazi Köprüsü ve tünelleri de hesaba katıyoruz. Onları kim ödeyecek? İsteyen binen gider" dedi.

"FİYATI SORDUĞUMDA 1000 LİRA DEDİ"

Yalova'ya yolculuk yapmak için Yenikapı'ya gelen öğrenci Emirhan Nergis, "Bana hava muhalefeti sebebiyle tüm seferler iptal oldu diye yaklaştılar. Ben de yalan söylemeyin, insanları kandırmayın 17.45 seferi var dedim. Buna 'Yok abicim iptal oldu, kontrol et istersen' diyerek Yalova'ya seni ben götüreyim dedi. Fiyatı sorduğumda bin lira dedi. Başka bir arkadaşa ise 500 TL demiş. Benim bildiğim zaten taksilerde kişi başı para verilmiyor, taksimetrede ne yazıyorsa o ödeniyor. Kişi başı ücretle araca 10 kişi alabilse 10 kişi alacak, yolunu bulmaya çalışacak" ifadelerini kullandı.

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ÖNCE 400 TL SONRA ZAM YAPARAK 500 TL KİŞİBAŞI ÜCRET TEKLİF ETTİLER

Feribot bekleyen Önder Öziş ise, "Yalova'ya gidecektik, elimiz gerçekten doluydu, bagajlarımız vardı. Bize yaklaşıp 'Feribotlar iptal oldu' dediler. Biz de şaşırdık, 'Bileti henüz almıştık, nasıl olur?' dedik. Bize, 'İsterseniz kendiniz sorun, tüm seferler iptal oldu. Biz de buradan yolcu götürüyoruz' dediler. Sonrasında kişi başı 400 lira fiyat teklif etti. Fiyat teklifi yapan taksicinin arkadaşı araya girip kişi başı fiyat 500 oldu, zam geldi diyerek fiyatı artırdı. Takside o anda da yolcu vardı, farklı yolcuları aynı arabaya doldurup götürüyorlar, hepsinden ücret istiyorlar" diye konuştu.

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Öte yandan, İstanbul-Yalova arasında şehirlerarası otobüs fiyatlarının ortalama 150-200 TL olduğu, aynı iskeleden gerçekleştirilen araçsız feribot seferlerinin ise 88-113 TL arasında değiştiği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İdo İstanbul Yenikapı taksi

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