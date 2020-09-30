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İstanbul’da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ‘ye operasyon: yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 10:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Rus ve Orta Asya kökenli kişilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis timleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve Suriye iç savaşında doğrudan yer alan selefi örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik gece operasyon düzenlemişti.Yürütülen soruşturma kapsamında, ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen kişilerin kentte barındıkları adresleri tek tek tespit eden emniyet ekipleri, gece yarısı İstanbul’un 8 farklı ilçesinde 16 kilit noktaya özel harekat polisleriyle birlikte baskın düzenledi.

İstanbul’da, terör örgütleri DEAŞ ve Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Rus ve Orta Asya kökenli kişilerin de olduğu yabancı uyruklu 13 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne (TEM) bağlı polis timleri, aşırı uç radikal terör örgütleri DEAŞ ve Suriye iç savaşında doğrudan yer alan selefi örgütlerden Heyet Tahrir el-Şam’a (HTŞ/FEC/ENC) yönelik gece operasyon düzenlemişti.
Yürütülen soruşturma kapsamında, ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen kişilerin kentte barındıkları adresleri tek tek tespit eden emniyet ekipleri, gece yarısı İstanbul’un 8 farklı ilçesinde 16 kilit noktaya özel harekat polisleriyle birlikte baskın düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, Heyet Tahrir el-Şam ve DEAŞ’la bağlantılı oldukları değerlendirilen aralarında Rusya, Suriye ve Orta Asya kökenli şüphelilerin de olduğu yabancı uyruklu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konuldu.
Polisiye soruşturmaya hedef olan kişilerin, geçmiş dönemde DEAŞ ve HTŞ/FEC/ENC saflarında Suriye ve Irak gibi Ortadoğu ülkelerindeki çatışmalara doğrudan ya da dolaylı olarak katıldıkları ileri sürülüyor.
Yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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