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İSTANBUL'DA "İKİNCİ YARIYIL" TRAFİĞİ -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN / İSTANBUL DHA  2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.  Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN / İSTANBUL DHA

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.00 sıralarında yüzde 50 oldu.

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