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  4. İstanbul'da "lav silahlı" suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

İstanbul'da "lav silahlı" suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

03.11.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aramalarda lav silahının yanı sıra 3 el bombası, 2 otomatik silah, 4 tabanca, 3 pompalı tüfek ve çok miktarda mühimmat ile 47 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İSTANBUL (AA) -İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren bir suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda M.A.B, Y.E.O, Ş.B, D.A, B.K, M.A. ve N.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

Ekiplerin aramalarında ise askeri lav silahı, 2 otomatik silah, 3 el bombası, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 5 kalaşnikof şarjörü, 440 mermi ile 47 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa lav silahı operasyon

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