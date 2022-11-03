İstanbul'da "lav silahlı" suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) -İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da faaliyet gösteren bir suç örgütünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri tespit eden ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda M.A.B, Y.E.O, Ş.B, D.A, B.K, M.A. ve N.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

Ekiplerin aramalarında ise askeri lav silahı, 2 otomatik silah, 3 el bombası, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 5 kalaşnikof şarjörü, 440 mermi ile 47 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

