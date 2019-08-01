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istanbul'da sahte para operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bir iş adamı kendisine yurt dışından düşük kurlu dolar getireceğini söyleyen kişilere 5 bin dolar kapora vererek dolandırıldı.

istanbul'da sahte para operasyonu

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-İSTANBUL'da bir iş adamı kendisine yurt dışından düşük kurlu dolar getireceğini söyleyen kişilere 5 bin dolar kapora vererek dolandırıldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, kendilerini Arap uyruklu işadamı olarak tanıtan 4 şüpheli ile birlikte 15 milyon dolar sahte para ele geçirdi.

"DÜŞÜK KURLA DOLAR ALACAKTIM"
İstanbul'da polise başvuran İşadamı A.K. dolandırıldığını söyleyerek yardım istedi. Şikayet dilekçesinde olayı anlatan A.K. "Benimle işadamı gibi irtibata geçtiler. Bana düşük kurdan döviz getireceklerini söyleyerek para videoları seyrettirdiler. Onlara inandım. Kapora olarak 5 bin dolar verdim. Ancak sonra ortadan kayboldular." dedi.

İKİ REZİDANSA OPERASYON YAPILDI
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin 5 bin doları alırken görüntülendiği ortaya çıktı. Polis şüphelilerin kullandığı otomobilleri kamera üzerinden takip ederek oturdukları adresi tespit etti. Ataşehir'de bulunan 2 ayrı rezidans dairesine yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

15 MİLYON DOLAR SAHTE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramada 15 milyon dolar ve para sayma makinesi ele geçirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin cep telefonlarını inceleyen polis işadamına gönderdikleri para videolarına ulaştı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler M.U., U.K., D.N., ve İ.H savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Paralara ise el kondu.

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