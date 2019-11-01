İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili İstanbul genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında trafik polislerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun, GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLDİ

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulandı, çakar lambaların takılı olduğu araçlar trafikten men edildi. Zeytinburnu D-100 Karayolu Edirne istikametinde yapılan denetimlerde yetkisiz çakar lamba kullanıldığı tespit edilen 2 araca ceza kesildi.

