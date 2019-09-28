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İstanbul'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Esenyurt, Avcılar ve Silivri'de belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları sürüyor - Silivrispor-Manisaspor maçı, Silivri Stadı'nın deprem sonrası tedbir amaçlı kapatılması nedeniyle Çatalca Stadı'nda oynanacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, Esenyurt, Avcılar ve Silivri'de belediye ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Silivri'de deprem sonrası yapılan 65 yapı ihbarını değerlendiren belediye ekipleri, bir bina ve tek katlı bir evde yaşayan vatandaşları tahliye etti.

Ekipler, ayrıca kamu binalarında yaptıkları çalışmada ise 2 cami ve eskiden anaokulu olarak hizmet veren tek derslikli bir yapıyı, tedbiren mühürledi.

İlçede ayrıca Silivri Stadı'nın tribün bölümünün tedbiren kapatılması nedeniyle TFF 3. Lig 1. Grup'ta yarın saat 16.00'da oynanacak olan Silivrispor-Manisaspor maçı da Çatalca ilçesinde bulunan Ziya Altınoğlu Stadı'na alındı.

- Esenyurt

Esenyurt Belediyesi ekipleri de gelen ihbarlar sonrasında 220 yapıda denetimlerini tamamladı.

Ekipler, denetimler sonrasında bir bina ve 2 metruk yapıyı mühürledi.

- Avcılar

Avcılar ilçesinde ise ekiplerin yapılardaki denetimleri sürüyor.

Ekipler, depremin ardından hasarlı yapılarla ilgili şimdiye kadar 270 denetim yaptı. Kontroller sonrası riskli görülen 3 bina, ekipler tarafından tahliye edildi.

Öte yandan, 3 ilçede de belediye ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince yapılardaki incelemeler devam ediyor.

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