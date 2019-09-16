İSTANBUL'DAKİ KAÇAKÇILIK OPERASYONLARI KAMERADA 

İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da yapılan 10 farklı kaçakçılık operasyonunda piyasa değeri 5 milyon lira olan çeşitli ürünler ele geçirildi. Operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında geçen haftaiçi 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 21 kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlar polis kameralarına yansıdı. Operasyonlarda ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 5 Milyon lira olduğu öğrenilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Operasyonlarda

7 bin paket kaçak sigara, 7 bin 500 adet kaçak puro, 950 bin makaron, 20 bin adet kaçak ampul, 42 bin adet kaçak prezarvatif, 130bin adet performans ilacı, 500 adet çocuk düşürücü cycotec ilaç, 300 bin adet şarz aleti ve 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda suçta kullanılan 1 otomobil ve ambalajlama makinalarına da el kondu.

Görüntü dökümü:

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-Baskınlardan görüntü

-Ele geçirilen ürünler

-Genel ve detaylar

