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İstanbul'daki otel soygununun failleri yurt dışına kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

İstanbul'daki otel soygununun failleri yurt dışına kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - İstanbul'daki bir otelden tarihi eser ve para çalınmasına karıştığı iddia edilen 2 zanlı Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

İpsala ilçesinde Yunanistan sınırında devriye görevleri sırasında hudut birliği askerleri, N.İ. ile Ürdün uyruklu A.H.M.A'nın sınırdan kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalıştığını fark etti.

Yakalanarak Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen zanlıların üst aramasında tarihi eser olduğu değerlendirilen erkek heykel başı, 8 bin lira değerinde çeşitli ülkelerin paraları bulundu.

İfadeleri alınan zanlıların yapılan incelemede 3 gün önce İstanbul'daki bir otelde 250 bin dolar para ve tarihi eser hırsızlığına karıştıkları tespit edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne para tarihi eser

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