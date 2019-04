İstanbul'daki seçim sonuçları

Seçimlerden sonra, her seçimde olduğu gibi, rakamlar, sayım sırasındaki farlılıklar, her siyasi partiye, her adaya göre anlayış farklılığı ortaya koyularak itirazların yapıldığına dikkati çeken Bahçeli, "Bu itirazlar, demokratik bir haktır, yapılması gerekir ve itirazları da en kısa zamanda değerlendirmek suretiyle Türkiye'yi normalleştirmekte yarar vardır." diye konuştu.

-"Yeni bir seçim de düşünülebilir"

"Şu an için bazı yerlerde itirazlar cevap bulmakla, mazbatalar alınmakla beraber, özellikle Türk siyasi, ekonomik, sosyal hayatında önemli yeri olan, uluslararası gözlemcilerin yakından takip ettiği İstanbul'da ise bir kargaşa yaşanmaktadır." ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Seçimlerin hemen arkasından 29 bin oy farkı olduğu ortaya konmuştur. Bu 29 bin oy farkını değiştirebilecek itirazlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. O günden bugüne kadar da önemli değişikler kendini göstermiştir. Bu tabiidir ama şimdi böyle bir sürecin içindeyken işi kargaşaya, aceleciliğe, karşılıklı istikrarı bozucu davranışlara, seçim sonrasında mazbatayı kim alırsa alsın İstanbul'u tartıştırabilecek bir zemine Türkiye'yi sürüklemek doğru değildir. O sebepten itirazların sonucu alınmalıdır. Karar ne ise Yüksek Seçim Kurulu bunu vermelidir ama bütün bunlara rağmen ortada halen seçimin üzerindeki akılcı yaklaşımlar, Türkiye'yi kaosa, kargaşaya sürükleyecek hatalara doğru yöneliyorsa, Türkiye'yi huzursuzluğa itebilecek, süreklilik kazandırabilecek bu hatalardan kurtulmanın yolu yine demokrasi içerisinde aranmalıdır.