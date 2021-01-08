İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme zorunlu mu? İstanbulkart HES kodu tanımlama tarihi

İBB tarafından İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi için uygulamalar başlatıldı. Toplu taşımada HES kodu kullanımının belirlenen tarih itibarıyla zorunlu hale gelecek olmasının ardından vatandaşlar İstanbulkart HES kodu tanımlama nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Birkaç adımda HES kodu İstanbulkart eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. İşte detaylar... İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME NASIL YAPILIR? Yükleme işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak HES kodu edinmek gerekiyor. Bunun için de Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulaması kullanılabiliyor ya da SMS aracılığıyla kod alınabiliyor. Ardından İstanbulkart’ın internet sitesi üzerinden eşleştirme işlemi tamamlanabiliyor. HES KODU NASIL ALINIR? Kod, üç yöntem ile kolayca alınabiliyor. Bunun için ilk uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi Hayat Eve Sığar mobil uygulaması. Bunun yanı sıra 2023’e SMS göndererek de kod alınabiliyor. SMS ile kod almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023’e SMS gönderiliyor.

Mavi kartlı ya da T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak 2023’e SMS gönderebiliyor. T.C. kimlik numarası ya da Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS gönderilebiliyor ve kod alınabiliyor. Aynı zamanda e-devlet aracılığıyla da kod alınabiliyor. Bunun için e-devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı HES kodu üretme ve listeleme ekranı kullanılıyor. Böylece e-devlet üzerinden koda ait işlemlerden olan üretme, silme, sorgulama ve detay görüntüleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda e-devlet üzerinden 18 yaş altı çocuklar için de kod oluşturulabiliyor. 18 yaş altı çocuklar için Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS yolu ile de kod alınabiliyor. Karantina altında olan kişiler, izolasyon bitiş tarihlerini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ya da KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebiliyor.