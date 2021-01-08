HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme zorunlu mu? İstanbulkart HES kodu tanımlama tarihi

İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme zorunlu mu? İstanbulkart HES kodu tanımlama tarihi

08.01.2021 15:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstanbulkart HES kodu yükleme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme zorunlu mu? İstanbulkart HES kodu tanımlama tarihi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulkart HES kodu yükleme işlemi için uygulamalar başlatıldı. Şimdi vatandaşlar İstanbulkart’a HES kodu nasıl yüklenir sorusunun cevabını araştırıyor. Belirlenen tarihin ardından HES kodu eşleşmesi yapılmayan İstanbulkart’lar toplu taşımada kullanılamayacak. Peki, HES kodu ile İstanbulkart eşleştirme nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu tanımlama zorunlu mu? HES kodu nasıl alınır? İşte İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı ve tarihi

İBB tarafından İstanbulkart HES kodu eşleştirmesi için uygulamalar başlatıldı. Toplu taşımada HES kodu kullanımının belirlenen tarih itibarıyla zorunlu hale gelecek olmasının ardından vatandaşlar İstanbulkart HES kodu tanımlama nasıl yapılır sorusunun yanıtını araştırıyor. Birkaç adımda HES kodu İstanbulkart eşleştirme işlemi kolaylıkla yapılabiliyor. İşte detaylar...

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME NASIL YAPILIR?

Yükleme işlemini gerçekleştirmek için ilk olarak HES kodu edinmek gerekiyor. Bunun için de Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar mobil uygulaması kullanılabiliyor ya da SMS aracılığıyla kod alınabiliyor. Ardından İstanbulkart’ın internet sitesi üzerinden eşleştirme işlemi tamamlanabiliyor.

HES KODU NASIL ALINIR?

Kod, üç yöntem ile kolayca alınabiliyor. Bunun için ilk uygulanabilecek yöntemlerden bir tanesi Hayat Eve Sığar mobil uygulaması. Bunun yanı sıra 2023’e SMS göndererek de kod alınabiliyor. SMS ile kod almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023’e SMS gönderiliyor.

Mavi kartlı ya da T.C. kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak 2023’e SMS gönderebiliyor. T.C. kimlik numarası ya da Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS gönderilebiliyor ve kod alınabiliyor.

Aynı zamanda e-devlet aracılığıyla da kod alınabiliyor. Bunun için e-devlet sistemindeki Sağlık Bakanlığı HES kodu üretme ve listeleme ekranı kullanılıyor. Böylece e-devlet üzerinden koda ait işlemlerden olan üretme, silme, sorgulama ve detay görüntüleme işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. Aynı zamanda e-devlet üzerinden 18 yaş altı çocuklar için de kod oluşturulabiliyor. 18 yaş altı çocuklar için Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS yolu ile de kod alınabiliyor. Karantina altında olan kişiler, izolasyon bitiş tarihlerini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ya da KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebiliyor.

10 aydır nöbet tutuyorlar! Buraya HES kodu olmayan giremiyor10 aydır nöbet tutuyorlar! Buraya HES kodu olmayan giremiyor

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA EKRANI

İSTANBULKART HES KODU EŞLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

HES kodu alındıktan sonra https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ internet adresine giriş yapılıyor. Burada bulunan T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, mail adresi, kart numarası, telefon numarası ve HES kodu gibi bilgiler dolduruluyor. Doğrulama kodu alanı da doldurulduktan sonra eşleştirme işlemi tamamlanabiliyor.

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

İSTANBULKART HES KODU TANIMLAMA ZORUNLU MU?

Vatandaşlar tarafından bu işlemin zorunlu olup olmadığı da araştırılıyor. İBB’den yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığının toplu taşıma araçlarında HES kodu kontrolünü zorunlu hale getiren genelgesinden sonra İstanbulkart ile HES kodu eşleştirmesi için işlemler başladı. Buna göre 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirmesi yapılmamış olan İstanbulkart’lar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular ise kent içerisinde toplu taşımadan faydalanamayacak.

Yayımlanan genelge doğrultusunda tanılı veya temaslı olup da izolasyonda olması gereken ancak kent için toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri de ilgili makamlar ile paylaşılacak. Koronavirüs tanılı olan hastaların, taşıyıcıların ya da bu kişiler ile temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması veya SMS aracılığıyla HES kodu alındıktan sonra kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli bilgiler doldurularak eşleştirme yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
İlginç baskın: Selamünaleyküm polisİlginç baskın: Selamünaleyküm polis
Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Hrant Dink cinayeti davasında Okan Şimşek hakkında yakalama kararı

Hrant Dink cinayeti davasında flaş gelişme

İlk kez görüntülendi! Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu

İlk kez görüntülendi! Koronavirüs aşıları burada yapılacak

Kumar baskını düzenleyen polis, içeriye 'Selamünaleyküm polis' diyerek girdi

İlginç baskın: Selamünaleyküm polis

Güncel İŞKUR ilanları 2021... Tarım ve Orman Bakanlığı 826 personel alımı sonuçları açıklandı mı, kura çekildi mi?!

826 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

250 uzman yardımcısı alımı 2021... Uzman yardımcısı başvurusu nasıl, ne zaman yapılır? Uzman yardımcısı hangi kadrolardan alınacak?

250 uzman yardımcısı alımı yapılıyor!

Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu 2021... Çiftinin Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı!

Çiftçi borçları yapılandırma süresi uzatıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.