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İstanbulkart kullananlar dikkat! Son tarih 15 Ocak

15.12.2020 17:04 | Son Güncelleme:
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İstanbulkart kullananlar dikkat! Son tarih 15 Ocak

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak.

Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Genelge ile koronavirüs tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor.

İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

NTV'nin haberine göre Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş koronavirüs taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart’ları kişiselleştirilecek.

SON TARİH 15 OCAK

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

Eşleştirme işlemi "istanbulkart.istanbul" sitesinden yapılabiliyor.

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