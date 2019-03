"İstanbullu kimliğini benimseyelim"

"Hem toplu ulaşım yetersiz hem de yollarla ilgili altyapı ve üstyapı sıkıntıları var. Ulaşım bizim işimiz. Türkiye'de 11 yıl boyunca rekor düzeyde Ulaştırma Bakanlığı yaptım. Türkiye'nin her köşesinde hizmetimiz var. Seçilirsek ilk yapacağım iş, metrobüsü Büyükçekmece'ye ulaştırmak olacak. İlçeyi baştan başa katedecek. 10 istasyonu olacak. Günde ortalama 125 bin kişiye hizmet verecek. Metro ile ilgili olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Esasında metro Büyükçekmece'ye geliyor. Ama talebiniz Bulgaristan'a doğru biraz daha erken gelmesi yönünde."

Burada bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul ve Büyükçekmece'nin çok kıymetli olduğunu bu değeri ifade etmek için de her yerde "İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetti, Mimar Sinan süsledi, Gazi Mustafa Kemal işgalden kurtardı ve Recep Tayyip Erdoğan ise ayağa kaldırdı." dediğini hatırlatarak, büyük Sinan'ın en güzel süslerinden birini Büyükçekmece'ye yaptığını söyledi.

"Ulaşım işi en öncelikli işimiz olacak. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. İnsanlar, Bursa'ya 40 dakikada gidip iskender yiyerek geliyorlar. Bir buçuk saatte gidip geldikten sonra köprünün öbür tarafından buraya 2 saatte gelemiyorlar. Bu işin mutlaka üstesinden geleceğiz. Bu, benim işim. Ömrümü verdim. Zor bir iş ama imkansız değil. Zor olan hemen yapılır imkansız biraz zaman alır. 170 kilometrelik metro hattımız var. Yani toplu taşımadaki payı yüzde 18. Bu işin yolu, raylı sistemi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Dönem içerisinde 518 kilometreye çıkaracağız. Bunu yaptığımız zaman toplu ulaşımın payı yüzde 48'e çıkacak. Yüzde 48 demek, yüzde 30 trafiğin azalması demektir. Yüzde 30 azalırsa her tarafta rahatlama olur. Bununla yetinmiyoruz. Doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde tünel projelerimiz var."

"Büyükçekmece'de de 3750 araçlık bir kapasite oluşturacağız. Bu yolların otopark olarak kullanılmasını azaltacak. Bununla yetinmiyoruz aktarma merkezleri oluşturacağız. Aktarma istasyonlarıyla trafiği rahatlatacağız. İstanbul'un 240 noktasında trafik düğümleniyor. Buralarda düzenleme yapacağız. Bunun ötesinde bir diğer tedbir ise otogarı şehrin dışına çıkaracağız. Önemli lojistik merkezlerini ve gıda halleri gıda üslerine dönüştürülecek ve nispeten şehrin dışına kurulacak. Şehir içine büyük ticari araçların girmesini azaltacağız. Akıllı trafik yönetimi de devreye girecek. Trafik yönetilecek. Bütün bunları yaptıktan sonra bile trafik sorunu yüzde 100 çözülmez. Ama İstanbul'da trafik akacak. Dur kalklar hemen hemen ortadan kaldırılacak. Bunun garantisini veriyorum. Büyükşehirlerin trafik sorunlarını çözen hiçbir ülke yok. Londra, Moskova, Paris, New York'ta var. Amacımız katlanabilir, sürdürülebilir akışı olan bir trafiktir."

- "Her ilçeye oyuncak kütüphaneleri kuracağız"

İstanbul'da hayata geçirecekleri projeler hakkında bilgi veren Yıldırım, kentin 961 mahallesinin 300'ünde 955 kreş yapacaklarını ifade ederek, açıklamasını şöyle tamamladı:

"16 yıllık başarının arkasında kadınları imzası var. Biz bunu biliyoruz ve kadınları takdir ediyoruz. Yavrularımızın eğitimi her şeyden önemli. Onları bizi her şeyimiz. Hem Büyükçekmece'de hem de Büyükşehir Belediyesinde bundan zerre kadar sapma yok. Gelişmiş ülkelerde çocukların, sosyal, fiziksel, psikolojik gelişimi için oyuncak kütüphaneleri var. İstanbul'un 39 ilçesinde bu oyuncak kütüphanelerin hepsini kuracağız. Ödünç alınan oyuncaklarla çocuklar sıkılana kadar oynayacak, aileler büyük bir masraftan kurtarılacak. Yine İstanbul'un her ilçesine adam olacak çocuklar için 'dene yap atölyeleri' kurulacak. Çocuklar, bilim ve teknik becerilerini burada geliştirecekler. Yavrularımızın diğer yeteneklerini ortaya çıkarmak için de çocuk atölyeleri kuracağız. Size Mevlüt Uysal ve Binali Yıldırım sözü. Ne yapacağımızı anlamanız için geçmiş 16 yılımıza bakmanız lazım. Gaza gelmeyin. İstanbul'a başkan seçiyorsunuz. Bunun kazası yok. Bu bir yerel seçim ölüm kalım meselesi değil. İstanbulluyuz. İstanbul'a başkan seçeceğiz. Bunun kararını vereceğiz. Onun için kararımızı verirken en iyi kararı verelim."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde Büyükçekmece'de hayata geçireceği 25 projesi hakkında bilgi verdi.

Uysal, "Geçmiş 25 yılın hizmet eksiklikleri telafi edilecek. Görevimiz zor gibi gözükse de başaracağız." diye konuştu.

Program okul aile birlikleri ve sınıf annelerinin, Binali Yıldırım'a çiçek takdimi ile sona erdi.