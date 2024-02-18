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  4. İstanbullular bu mesajı konuşuyor: 'Elazıgesob' mesajına dikkat! Sakın bunu yapmayın

İstanbullular bu mesajı konuşuyor: 'Elazıgesob' mesajına dikkat! Sakın bunu yapmayın

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
18.02.2024 00:04 | Son Güncelleme:
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Dolandırıcılar insanları tuzaklarına düşürmek için yeni yollar denemeye devam ediyor. İstanbul'da birçok vatandaşın cep telefonuna 'Elazıgesob' adıyla mesajlar gönderildi. Mesajın içeriğinde ise "Hakkınızda açılan dava detayına bakmak için uygulama linkine tıklayın" yazıyordu.

İstanbullular bu mesajı konuşuyor: 'Elazıgesob' mesajına dikkat! Sakın bunu yapmayın

İstanbul'da birçok vatandaşın cep telefonuna 'Elazıgesob' adıyla mesajlar gönderildi. Vatandaşlara mesaj gönderen dolandırıcılar, mesaj içeriğine Türk Ceza Kanunundan bazı kanun maddelerini ve bir link ekleyerek, tıklanması halinde birçok kişisel bilgiyi ele geçiriyor.

DOLANDIRICILARDAN YENİ OYUN

OdaTV'nin haberine göre kısa mesaj aracılığıyla dolandırıcılık yöntemini sürdüren sahtekarlar 'Elazıgesob' adı ile gönderdikleri mesajlarda "Ankara 3. Ağır Ceza mahkemesince tarafınıza açılmış dosya detaylarına uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul
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