İstanbullular bu mesajı konuşuyor: 'Elazıgesob' mesajına dikkat! Sakın bunu yapmayın

İstanbul'da birçok vatandaşın cep telefonuna 'Elazıgesob' adıyla mesajlar gönderildi. Vatandaşlara mesaj gönderen dolandırıcılar, mesaj içeriğine Türk Ceza Kanunundan bazı kanun maddelerini ve bir link ekleyerek, tıklanması halinde birçok kişisel bilgiyi ele geçiriyor.

DOLANDIRICILARDAN YENİ OYUN

OdaTV'nin haberine göre kısa mesaj aracılığıyla dolandırıcılık yöntemini sürdüren sahtekarlar 'Elazıgesob' adı ile gönderdikleri mesajlarda "Ankara 3. Ağır Ceza mahkemesince tarafınıza açılmış dosya detaylarına uygulama üzerinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.









