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İstanbullular dikkat! AKOM'dan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

01.09.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. İşte detaylar...

İstanbullular dikkat! AKOM'dan gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

İstanbul'da sıcak hava yerini sağanak yağışa bırakıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, yarın kentte sağanak yağış etkili olacağı bildirild.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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İstanbul AKOM sağanak yağış

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