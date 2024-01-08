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İstanbullular dikkat! AKOM'dan kar uyarısı

08.01.2024 12:50 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Öte yandan, Meteoroloji'den de denizler için fırtına uyarısı geldi. Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtına bekleniyor. İşte detaylar...

İstanbullular dikkat! AKOM'dan kar uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Hava sıcaklıklarının bu akşam saatlerinden itibaren 8 ila 10 derece birden düşmesinin tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, İstanbul'da kış değerlerine gerileyecek sıcaklıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı anlatıldı.

Açıklamada, hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olmasının beklendiği aktarıldı.

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Hava sıcaklıklarının 16 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların 17-25 Ocak arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin öngörüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadelede 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

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METEOROLOJİ'DEN DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, rüzgar yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısında, akşam saatlerinden itibaren genelinde doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Rüzgar, Marmara'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde, Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde görülecek.

Fırtına Batı Karadeniz ve Marmara'da çarşamba öğle saatlerinden sonra, Kuzey Ege'de ise gece saatlerinde etkisini kaybedecek.

Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

AA

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