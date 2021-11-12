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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

12.11.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryasının yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bugün 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.

Kaynak: AA


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İstanbul
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