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İstanbullular dikkat! Bugün son gün

15.01.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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İstanbullular dikkat! Bugün son gün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), vatandaşlara tanıdığı süre bugün doluyor. Ulaşım kartları ile HES kodlarını eşleştirmeyenler yarından itibaren ulaşım araçlarını kullanmayacak.

İstanbul Büyükşehir İl Hıfsızssıhha Kurulu, koronavirüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar, yarından itibaren toplu taşıma kullanamayacak.

Öte yandan İBB, vatandaşlardan 15 Ocak tarihine kadar ulaşım kartlarını HES kodları ile eşleştirmelerini istemişti. İBB tarafından vatandaşlara tanınan süre bugün doluyor. Eşleştirme yapmayan vatandaşlar yarından itibaren ulaşım araçlarını kullanamayacak. Alınan önlem ile koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

Bugün toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlardan eşleştirme yapmayanların herhangi bir sorun olmadan kartlarını kullanmaya devam ettikleri görüldü. HES Kodunu ulaşım kartı ile eşleştirme yapmayan bir vatandaş, “Daha eşleştirmeyi yapmadım, bu akşam yapacağım. Şuan toplu taşımaya binmek için bir engel yok, bugün toplu taşımayı kullandım” dedi.

Kaynak: İHA

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