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İstanbullular dikkat! Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza

31.03.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Anadolu Yakası'nda, Kadıköy-Tavşantepe Metro hattında teknik arıza yaşandığı bildirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen sorun nedeniyle seferler yapılamazken, metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri döndü.

İstanbullular dikkat! Kadıköy-Tavşantepe metrosunda arıza

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için Kadıköy-Tavşantepe metrosuna giden yolcular, seferlerin yapılmaması nedeniyle geri döndü.

Sabah saat 06.00 sıralarında seferlerine başlayan M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Duyuru Metro İstanbul'un sosyal medya kanallarından yapıldı.

Açıklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" denildi.

Arıza nedeniyle duran seferler, sabah işe giden İstanbulluları zor durumda bıraktı. Metroyu kullanmak için istasyonlara gelenler geri dönmek zorunda kaldı. (DHA)

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SEFERLER YENİDEN BAŞLADI

Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler, saat 07.00 sularında yeniden başladı. Açklamada, "M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı'mızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır." denildi.

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Kadıköy
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