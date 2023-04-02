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İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

02.04.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek toplu açılış töreni nedeniyle birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Bugün bu yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bağcılar Meydan'da düzenlenecek program kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, saat 08.00'den program bitimine kadar trafiğe kapalı kalacak cadde ve sokaklar şöyle sıralandı:

"Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 1000. Sokak- 426. Sokak kavşağı ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Bağcılar Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm cadde ve sokaklar, Bağcılar Caddesi Şehit Yılmaz Kaan Caddesi kavşağı ile Bağcılar Caddesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi kavşağı arası ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler iki yönlü olarak, Bağcılar merkez 674. Sokak (Bağcılar Caddesi 674. sokak kesişimi ile Osman Gazi Caddesi 674. Sokak kesişimi arası), Birlik Caddesi (Birlik Caddesi 1000. Sokak kavşağı ile Bağcılar Meydan arası) ve buraya çıkan tüm sokak ve caddeler, Sancaktepe Mahallesi 10. Sokak, 896. Sokak, 897. Sokak ile bu sokaklara çıkan tüm sokak ve caddeler."

Bu yollara alternatif güzergahlar olarak, Mehmet Akif Bulvarı, Osman Gazi Caddesi, Esenler Caddesi, Bağcılar-İstanbul Caddesi kullanılabilecek.

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