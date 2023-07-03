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İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: 'Oraj' geliyor, tarihi belli! Uyarı birçok şehir için: Rekor düzeyde...

03.07.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt genelinde bulutlu ve açık bir hava gözleniyor ancak özellikle de İstanbul için gelen son uyarılar hava durumundaki sert bir değişimi işaret ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen illeri sıraladı. Bunun yanı sıra bir de 'oraj' uyarısı geldi. Afrika sıcaklıklarının etkisine girildiği belirtilen açıklamada hafta sonuna dikkat çekildi. İstanbul ve birçok kentte 'rekor' görülebilir. Peki bugün (3 Temmuz) hava durumu nasıl? İşte tüm detaylar!

İstanbullular dışarı çıkmadan önce dikkat: 'Oraj' geliyor, tarihi belli! Uyarı birçok şehir için: Rekor düzeyde...

Temmuz ayına girilirken sıcaklar iyice bastırmaya başladı. Bir yandan da sağanak yağışlar görülmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada yağışların görülmesi beklenen iller tek tek açıklandı. Meteorolojik tahminlerde bulunan Hava Forum'dan gelen 'oraj' uyarısı dikkat çekti. Buna göre birçok ilde düzeyde 'rekor' bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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MGM'nin açıklamasında hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtilirken rüzgarla ilgili ise "Genellikle kuzey ve doğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor" dendi.

KRİTİK ORAJ UYARISI! "BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE..."

Öte yandan hava durumuna dair tahminlerini sosyal medyadan paylaşan Hava Forum'dan 'oraj' uyarısı geldi. Afrika sıcaklarının etkisine girildiği belirtilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu sıcakların ardından önümüzdeki hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde rekor düzeyde şimşek aktiviteli gök gürültülü yağışlar, yani oraj, görülebilir. Gelişmeleri takip ediyoruz, hafta içi netleşir."

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"TEHLİKELİ HAVA OLAYLARI"

Hava Forum daha sonraki bir paylaşımında ise 8-11 Temmuz arası sinyaller gelmeye başladığını belirtirken "Meteorolojik modeller bu tarihlerde Marmara ya da Karadeniz'de tehlikeli hava olayları oluşabileceğine işaret ediyor" açıklamasında bulundu.

YURT GENELİNDE GÜN GÜN HAVA DURUMU

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İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bölgelere ve illere dair yapılan hava durumu tahminleri ise şöyle:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 28°C
Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Çankırı çevrelerinin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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