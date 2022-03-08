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İstanbullular teyakkuzda! Kuvvetli kar yağışı geliyor

08.03.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM, İstanbul Valiliği, İBB ve meteoroloji uzmanlarından İstanbul için peş peşe kar yağışı uyarısı geldi. Özellikle hafta sonu etkili olması beklenen kar yağışının kuvvetli olacağı öngörülüyor. İşte vatandaşlar için peş peşe gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışı uyarıları...

İstanbullular teyakkuzda! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Ocak sonundaki kar yağışıyla hayatın felç olduğu İstanbul son yılların en şiddetli kar yağışına hazırlanıyor. Girdiğimiz haftayla havaların soğuduğu kentte özellikle hafta sonu etkisini gösterecek kar ve soğuk hava konusunda uzmanlardan art arda uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 10 Mart Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayacak olan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi’ye kadar yurtta kalacak. Soğuk hava dalgası uzun süre tüm Türkiye’yi etkileyecek.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof Dr. Orhan Şen İstanbul'da havanın ocak ayından çok daha soğuk geçeceğini ve kuvvetli kar yağışı beklendiğini söyledi.

“Perşembe sabah soğuk hava dalgası Karadeniz üzerinden İstanbul, Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’e giriş yapacak. Kar yağışı 5 gün aralıklarla sürecek ancak cumartesi günü İstanbul için kuvvetli kar yağışı bekliyoruz. Soğuk hava dalgası 24-25 Ocak’taki tablodan daha soğuk olacağını da vurgulamak gerekir.”

16 MART'A DEK SÜRECEK

“Gece yarısı sıcaklık değerleri sıfırın altına inecek ancak hissedilen sıcaklık eksi 6-8 olacak. İstanbul’un yanı sıra Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Bursa’da da şiddetli kar yağışı etkisini gösterecek. Yeni soğuk hava dalgası 16 Mart tarihine kadar etkisini sürdürecek."

TRAFİĞE ÇIKACAK ARAÇLARA UYARI

"Kış lastiği olmayan vatandaşlar çarşamba günüden itibaren araçlarıyla yola çıkmaması gerekir. Yeni soğuk hava dalgası cumartesi İstanbul’un merkez ilçelerinde bile 30 santimetrelik kar örtüsü yapacaktır. Yüksek kesimlerde kar yarım metreyi geçebilir.”

AKOM: SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA DALGASI KAR GETİRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara bölgesi üzerinde etkili olacağını söyledi. 

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre, hafta başında etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor.  

Karadeniz üzerinden İstanbul'a geçiş yapacak soğuk hava dalgası, havadaki nemin de etkisiyle yağışa dönüşeceği, Ocak ayında yaşanan kar kalınlıklarına ulaşılabileceği değerlendiriliyor. Kar yağışlarının yeni hafta başına kadar devam edeceği öngörülüyor.  İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Karadeniz üzerinden bölgemize giriş yapması beklenen sistem nedeni ile hâlihazırda mevsim normalleri altında (5-8°C) seyreden sıcaklıkların Çarşamba akşam saatlerinden itibaren 0°C'ler civarı ve altına gerileyeceği, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı, soğukların tüm hafta süreceği tahmin ediliyor. 

KAR KALINLIKLARI OLUŞABİLİR 

AKOM'un paylaştığı bilgilere göre; kuvvetli (40-60km/s) kuzeyli rüzgârların Karadeniz üzerinden geçerken nem ile beslenecek olması sebebi ile Ocak ayında yaşanan kar yağışına yakın kar kalınlıklarının oluşma ihtimali bulunuyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbulluların soğuk ve yağışla havaya karşı hazırlıklı olması, yapılacak uyarıları takip etmesi istendi. (DHA)

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla çarşamba gününe işaret ederek kar uyarısında bulunmuştu. Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan ifadeler şu şekilde:

“Kıymetli hemşehrilerim Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur. Perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olalım."

İBB: VATANDAŞLARIMIZI DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARIYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kentteki vatandaşları kar yağışıyla ilgili uyardıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"AKOM verisine göre Çarşamba akşamdan itibaren İstanbul, Sibirya soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Hafta başına kadar etkili olması beklenen dondurucu soğuklar ve kar yağışına karşı ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı dikkatli olmaları noktasında uyarırız."

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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