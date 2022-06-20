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  4. İstasyondaki yakıt tükenince ortalık savaş alanına döndü! Polis ateş açarak karşılık verdi

İstasyondaki yakıt tükenince ortalık savaş alanına döndü! Polis ateş açarak karşılık verdi

20.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka, tarihin en büyük ekonomik kriziyle mücadele ediyor. Gıda, yemek ve ilaç sıkıntısı yaşanan ülkede bir akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesi sonucu olanlar oldu. Çıkan kavgada polise taş atarak saldıran sürücüler ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Polis sürücülere ateş açarak karşılık verirken gerçek mermi kullandı.

Sri Lanka'da akaryakıt istasyonunda yakıtın tükenmesinin ardından çıkan kavgaya, polis gerçek mermiyle müdahale etti. Tarihin en büyük ekonomik kriziyle uğraşan ülkede gıda, yemek ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da vatandaşlar benzin alabilmek için akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Kolombo'nun kuzeyindeki Visuvamadu'da bulunan akaryakıt istasyonunda ise yakıt tükenince olanlar oldu.

SRİ LANKA'DA AKARYAKIT KAVGASI

Yakıtın tükenmesinin ardından sürücüler hükümeti protesto etmeye başlayarak polise saldırdı. Polise taş atarak saldıran sürücülere Sri Lanka polisi ise ateş açarak karşılık verdi.

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4 SİVİL VE 3 ASKER YARALANDI

Sri Lanka Ordusu Sözcüsü Nilantha Premaratne olayların ardından yaptığı açıklamada, "20 ila 30 kişilik bir grup polise taş yağdırdı ve bir ordu aracına zarar verdi. 4 sivil ve 3 asker yaralandı. Polis, ülkede kötüleşen ekonomik krizle bağlantılı olan huzursuzluğu bastırmak için ilk kez gerçek mermi kullanmak durumunda kaldı" dedi.

Sri Lanka Enerji Bakanı Kanchana Wijesekera geçtiğimiz Cuma günü "Ülkede 21 Haziran'a kadar yakıtımız kaldı. Yakıt tedariki için Rusya dahil birçok ülkeye ulaştık" açıklamasını yapmıştı. (İHA)

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Sri Lanka
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