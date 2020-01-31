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İşte 2020'de akıllı telefonlara gelecek yeni emoji'ler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Akıllı telefon kullanımı her geçen gün artış göstermeye devam ederken, geliştirilen uygulamaların özelliklerine de yenileri eklenmeye devam ediyor. İletişimin önemli bir parçası haline gelen emojiler de gelişmeye ve çeşitlenmeye devam eden uygulama özellikleri arasında yer alıyor. 2020'de akıllı telefonlara gelecek yeni emojiler merakla beklenirken, görselleri teknoloji meraklılarıyla paylaşıldı. Bakın paylaşılan görsellere göre 2020'nin emojileri neler olacakmış...

İşte 2020'de akıllı telefonlara gelecek yeni emoji'ler!

Gelişen teknoloji iletişim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Akıllı cihazlar ile her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor bu mesajlarda emoji'lerin yeri ise hayli yüksek.

2015 yılında yılın kelimesi ilan edilen 'emoji'ler, insanların günlük hayatlarında sıklıkla kendilerini ifade etmelerini sağlıyor.

1990'ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü. Haliyle her yıl onlarca yeni emoji hayatımıza giriyor.

İŞTE 2020 YILINDA KULLANIMA SUNULACAK YENİ EMOJİ'LER!

Emojipedia, bu yıl kullanıma girecek 117 yeni emoji’yi tanıttı. Yeni emoji'ler arasında Noel Baba ile birlikte Bayan Claus da yerini aldı.

Yeni emoji’lerin 2020 yılının ikinci yarısında iOS, Android, WhatsApp ve Twitter gibi tüm platformlara entegre edilmesi bekleniyor.


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