HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İşte bu olmadı: Apple iPhone'larda reklam gösterecek!

İşte bu olmadı: Apple iPhone'larda reklam gösterecek!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Apple App Store kullanım şartlarını güncelledi. Güncellenen şartlardaki bir iOS 13 değişikliği herkesi şaşkınlığa uğrattı. Bu değişikliğe göre Apple iPhone bildirimlerinde reklam göstermeye başlayacak.

İşte bu olmadı: Apple iPhone'larda reklam gösterecek!

Apple iPhone veya iOS dışında Android işletim sistemli akıllı telefon kullanan kullanıcılar iyi bilirler. Bazı uygulamalar, gün içinde hiç olmadık yerlerde hiç olmadık bildirimler yollayabiliyorlar. Bu bildirimler insanların canını oldukça sıkıyor, bazen de bunaltıyor. Ancak Apple'ın güncellenen App Store kullanım şartlarına bakılırsa önümüzdeki günlerde bundan çok daha fazlası geliyor.

iPHONE'LARDA REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Apple App Store kullanım şartlarını geçtiğimiz günlerde revize etti. Kullanım şartlarını inceleyenler oldukça dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Buna göre iOS gelişticileri artık yolladıkları bildirimlere reklam yerleştirebilecek. Böylece kullanıcılara gelen bildirimlerde reklam içerikleri kullanılacak. Yani örneğin mesajlaşma uygulamasından gelecek bir ''eve gelirken yoğurt al'' mesajının bildiriminde ''en ucuz yoğurt X'de'' gibi reklamlar çıkabilecek.

iPhone bildirim

BAŞLANGIÇ 30 NİSAN'DA

Apple'ın yeni App Store kullanım şartları 30 Nisan'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren iOS 13 yazılım geliştirme kitinde de reklam bildirimi aracı yer alacak, bu sayede geliştiriciler uygulamaları üzerinden iPhone kullanıcılarına reklam içerikli bildirimler gönderebilecek. Unutmadan Apple'ın bu kararına kullanıcıların büyük tepki gösterdiğini belirtelim.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Bu telefon adeta yok satıyor!Bu telefon adeta yok satıyor!
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple App Store iPhone iOS 13 reklam akıllı telefon bildirim Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Canlı yayında seçmenleriyle bir araya geldi! Flaş açıklamalar

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Adana'daki hastanede dehşet! Kadın hastanın gözlerini çıkardı

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Arka Sokaklar'da sürpriz ayrılık!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahne!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay!

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

Erdoğan'dan Lavrov'a: Esed'le konuşuldu değil mi?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Sony ücretsiz oyun dağıtacak

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Samsung Galaxy M31 tanıtıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Mate Xs satışa çıkar çıkmaz tükendi!

Bu telefon adeta yok satıyor!

Half-Life Alyx gelmiş geçmiş en pahalı VR oyunu olacak

Half-Life Alyx fiyatı ile hiçbir VR oyuna benzemeyecek

iPhone 12 Pro çok iddialı olacak

Raporlarda ortaya çıktı! İşte iPhone 12'nin ilk özellikleri

E3 2020 etkinliği için ilk kötü açıklama geldi

Bir etkinlik daha Koronavirüs'ten etkilenebilir

Mart ayında Xbox One ve PC sahiplerini muhteşem yapımlar bekliyor

Xbox One ve PC sahiplerine Mart müjdesi!

macOS için Facebook Messenger yayınlandı

macOS için yeni uygulama yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.