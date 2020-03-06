İşte bu olmadı: Apple iPhone'larda reklam gösterecek!

Apple iPhone veya iOS dışında Android işletim sistemli akıllı telefon kullanan kullanıcılar iyi bilirler. Bazı uygulamalar, gün içinde hiç olmadık yerlerde hiç olmadık bildirimler yollayabiliyorlar. Bu bildirimler insanların canını oldukça sıkıyor, bazen de bunaltıyor. Ancak Apple'ın güncellenen App Store kullanım şartlarına bakılırsa önümüzdeki günlerde bundan çok daha fazlası geliyor.

iPHONE'LARDA REKLAM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Apple App Store kullanım şartlarını geçtiğimiz günlerde revize etti. Kullanım şartlarını inceleyenler oldukça dikkat çekici bir sonuca ulaştı. Buna göre iOS gelişticileri artık yolladıkları bildirimlere reklam yerleştirebilecek. Böylece kullanıcılara gelen bildirimlerde reklam içerikleri kullanılacak. Yani örneğin mesajlaşma uygulamasından gelecek bir ''eve gelirken yoğurt al'' mesajının bildiriminde ''en ucuz yoğurt X'de'' gibi reklamlar çıkabilecek.

BAŞLANGIÇ 30 NİSAN'DA

Apple'ın yeni App Store kullanım şartları 30 Nisan'da devreye girecek. Bu tarihten itibaren iOS 13 yazılım geliştirme kitinde de reklam bildirimi aracı yer alacak, bu sayede geliştiriciler uygulamaları üzerinden iPhone kullanıcılarına reklam içerikli bildirimler gönderebilecek. Unutmadan Apple'ın bu kararına kullanıcıların büyük tepki gösterdiğini belirtelim.

