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İşte dünyanın en değerli 20 markası! Lider değişti... Dikkat çeken 'Apple' detayı

18.01.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en değerli markaları zaman zaman merak konusu oluyor. Bu konuda önemli bir gelişme yaşandı ve "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023" araştırması sonuçlandı. Araştırmaya göre dünyanın en değerli markası değişti, dünyanın en değerli 20 markası arasında ise dikkat çeken markalar yer aldı. Yapılan tespitlere göre dünyanın en değerli markası 299,3 milyar dolar marka değerine sahipken, 'Apple' detayı oldukça dikkat çekti.

İşte dünyanın en değerli 20 markası! Lider değişti... Dikkat çeken 'Apple' detayı

Yeri geliyor, dünyanın en değerli markası ve dünyanın en değerli markaları araştırılıyor. Kullanıcılar, Google gibi arama motorlarını kullanarak dünyanın en değerli markalarını arayıp meraklarını gideriyor. Ancak tam da dünyanın en değerli markalarını merak edenler için dikkat çeken bir haber geldi. Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2023" araştırması sonuçlandı. Böylece dünyanın en değerli markası belli oldu.

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Çalışmadan yapılan derlemeye göre, 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Amazon, 2021'de 254,2 milyar, 2022'de de 350 milyar dolarla ikinci sırada yer almıştı.

amazın

DİKKAT ÇEKEN APPLE DETAYI

Amazon'u yaklaşık 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolar değerle Google takip etti. Geçen yılki listede Apple ilk sırada yer alıyordu.

Söz konusu listede 191,6 milyar dolarla Microsoft 4'üncü, 113,8 milyar dolarla ABD'li perakende şirketi Walmart 5'inci, 99,7 milyar dolarla Güney Koreli teknoloji firması Samsung 6'ncı, 69,5 milyar dolarla Çinli banka ICBC 7'nci, 67,4 milyar dolarla ABD'li telekom şirketi Verizon 8'inci, 66,2 milyar dolarla Tesla 9'uncu, 65,7 milyar dolarla TikTok 10'uncu sırada yer buldu.

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Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4,7 milyar dolar olarak kaydedilirken bu değere ulaşamadığı için Türk markaları bu yıl da sıralamaya giremedi.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü.

"TEKNOLOJİ EN DEĞERLİ ENDÜSTRİ"

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, Çinli elektrikli otomobil markası BYD'nin yüzde 57, ABD'li petrol firması ConocoPhillips'in yüzde 56, Danimarkalı lojistik firması Maersk'in yüzde 53 ve ABD'li medya şirketi LinkedIn'in yüzde 49 ile en hızlı büyüyen markalar olduğunu söyledi.

Listede 48 markayla temsil edilen teknoloji firmalarının yüzde 6'lık değer kaybına rağmen 1,2 trilyon dolarla en değerli endüstri olmaya devam ettiği bilgisini veren İlgüner, "1 trilyon doları aşan marka değeriyle perakende ikinci en değerli iş kolu olmuştur. Bankacılık sektörü değer artışını sürdürmekte olup, listede 72 markayla temsil edilmektedir. Alphabet grubuna ait Google ve Youtube, 100 üzerinden 93 skorla en güçlü markalar olarak tespit edilmiştir." dedi.


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