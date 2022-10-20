İşte E-5’teki korkunç kazanın görüntüleri! Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola düştü

Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir araç yolda makas atarak ilerlediği sırada iki aracın arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 34 EPL 273 plakalı aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor. (İHA)

