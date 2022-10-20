HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İşte E-5’teki korkunç kazanın görüntüleri! Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola düştü

İşte E-5’teki korkunç kazanın görüntüleri! Çarpmanın etkisiyle aracın motoru yola düştü

20.10.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy E-5 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen aracın iki arabaya ve bariyerlere çarparak yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında E-5 Bakırköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir araç yolda makas atarak ilerlediği sırada iki aracın arasından geçmeye çalışırken önce iki araca, sonra da bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makas atan aracın motoru yolun ortasına düştü.

KAZA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde 34 EPL 273 plakalı aracın iki otomobilin arasına bir anda daldığı, ikisine de yandan çarptığı, sonrasında da savrulduğu ve bariyerlere çarparak durdurduğu görülüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gözünden bile sakınıyor! 'Üstündeki toz bile rahatsız ediyor'Gözünden bile sakınıyor! 'Üstündeki toz bile rahatsız ediyor'
Türkiye'yi ağlatan maden faciasında yeni gelişme! "İhmal var, hesap verecekler"Türkiye'yi ağlatan maden faciasında yeni gelişme! "İhmal var, hesap verecekler"
Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"Erdoğan'ın meydan okumasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt! "Korkmuyorsan gel, bu akşam yapalım"
Anahtar Kelimeler:
e5 karayolu kaza

En Çok Okunan Haberler

Ankara merkezli 8 ilde dev operasyon! 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Ankara merkezli 8 ilde dev operasyon! 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Her şey deneme sınavında ortaya çıktı! 'Ayrıcalıklı sınıf' iddiası sonrası veliler harekete geçti...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

Yüz değil, bin değil, tam 10 bin kasa palamut...

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

İngiltere bu olayla yıkılıyor! Cristiano Ronaldo'nun canına tak etti! Dün gece dayanamadı...

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

'Türkiye'den nefret eden' Yunan gencin videosu olay oldu

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

Eylül ayındaki 13 anketin ortalaması!

İlginizi Çekebilir

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.