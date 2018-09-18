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İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

Advances in Urology adlı dergide yayınlanan bilimsel makalede kadının üstte erkeğin altta olduğu seks pozisyonunun erkeklerde en fazla sakatlanmaya neden olabilecek pozisyon olduğu belirtildi.

İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

13 yıllık araştırmalar sonucu 44 şüpheli penis kırığı vakası araştırıldı. 44 vakanın 42’sinin nedeninin kadının erkeğin üzerinde olduğu pozisyondan kaynaklandığı ortaya çıktı. 42 vakanın 28’i heteroseksüel ilişki yaşayan erkeklerde, görüldü.

Uzmanlar, penis kırığı vakalarının çok nadir görülen vakalar olduğunu ancak herhangi bir problem yaşandığı anda derhal profesyonel tıbbi yardım almaları gerektiğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki penis kırıklığı

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