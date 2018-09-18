İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

13 yıllık araştırmalar sonucu 44 şüpheli penis kırığı vakası araştırıldı. 44 vakanın 42’sinin nedeninin kadının erkeğin üzerinde olduğu pozisyondan kaynaklandığı ortaya çıktı. 42 vakanın 28’i heteroseksüel ilişki yaşayan erkeklerde, görüldü.

Uzmanlar, penis kırığı vakalarının çok nadir görülen vakalar olduğunu ancak herhangi bir problem yaşandığı anda derhal profesyonel tıbbi yardım almaları gerektiğini söylüyor.

