İşte grip aşısının eczanelere geleceği tarih! Fiyatı da belli oldu

Yazın bitmesiyle grip vakalarında artış başlarken vatandaşlar aşı konusunu merak eder oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için grip aşılarının sisteme işlendiğini ve eczanelerden temin edilebileceğini duyurmuştu.

TARİH VE FİYAT BELLİ OLDU

Ancak alınan bilgilere göre henüz eczanelere dağıtılmayan grip aşılarının en geç 15 Ekim’den itibaren raflardaki yerini alacağını belirten eczacılar, 65 yaşın altındakiler ile herhangi kronik hastalığı olmayan vatandaşların 243 liralık ücret karşılığı aşı temin edebileceklerini söyledi.

65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİKLERE ÜCRETSİZ

Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu ASEF Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Durgut da, grip aşılarının henüz dağıtıma verilmediğini, ekim ayının ikinci yarısından itibaren aşılara erişimin sağlanacağını belirterek, “Kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız grip aşısını, eczanelerden ücretsiz temin edebilecek. Aile hekimleri de ücretsiz aşı uygulamasına devam edecek” dedi.

"40 MİLYON KİŞİ GRİP AŞISI OLMALI"

Uzmanlar ise yaz döneminin sona ermesiyle 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler ile gebelerin de mutlaka grip aşısı yaptırması gerektiğinin altını çizdi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Gazi Üniversitesi İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Bulut, “40 milyon kişinin grip aşısı olması gerektiğini düşünüyoruz ancak stoklarda bu kadar aşı olması söz konusu olmuyor. Hem grip, hem Kovid durumuna sindemi diyoruz ve iki virüs aynı anda öldürücü olabiliyor. Risk grubu olarak tanımlanmayan dar gelirli vatandaşlara da aşı temin edilmeli” diye konuştu.

"KIŞ AYLARINA GİRMEDEN AŞI YAPTIRIN" ÖNERİSİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık da, özellikle kasım ayının ikinci yarısından itibaren çocuklarda ağırlıklı olmak üzere influenza vakalarında ciddi artış beklendiğine dikkati çekerek, “Asıl sıkıntı ise viral solunum yolu üzerine bakteriyal yük binmesidir. Özellikle ağır zatürre tablosu gibi sorunlar viral enfeksiyonlardan sonra ağır hastalık seyrine neden olabilir. Risk gruplarına kış aylarına girilmeden grip aşısı öneriyoruz” değerlendirmesini yaptı.

VAKALARDA ARTIŞ BEKLENİYOR

Ekfeksiyon Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, maske-mesafe kuralının kalkması nedeniyle sonbahar ve kış döneminde grip vakalarında ciddi artış beklediklerini söyledi ve şöyle devam etti:

Önceki yıllarda grip virüsü ile karşılaşmayan birçok kişinin bağışıklık sistemi influenza virüsüne daha açık hale gelecek. Bu nedenle mümkünse kapalı alanlarda sadece koronavirüs için değil, bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla maske tercih edilmesini öneriyorum. 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlar ile obezler mutlaka grip aşılarını olmalı.

