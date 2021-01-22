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İşte Instagram dolandırıcılarının yeni yöntemi!

22.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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İşte Instagram dolandırıcılarının yeni yöntemi!

Sayıları her geçen gün artış gösteren Instagram dolandırıcıları bu kadarına da pes artık dedirtti. İşte kullandıkları akılalmaz yöntem.

Salgın hepimizin hayatında önemli bir etki yarattı. Instagram dolandırıcıları ise bu durumda maalesef ki insanları kandırmayı sürdürdü. Herkesin evlerine kapandığı ve bu nedenle sosyal medya kullanımının artış gösterdiği şu günlerde, dolandırıcılar ilginç yöntemler kullanmaya devam etti. Bunlar arasında neler yok ki!

Normal şartlarda herhangi birine ''iPhone 12 kazandınız'' gibi mesajlar gönderirseniz bunun sahte olduğunu düşünecektir. Fakat dolandırıcılar bu sefer yeni bir yöntem buldu. Bu teknik ile birlikte inandırıcılık seviyeleri önemli ölçüde arttı. Binlerce kişiyi kandırıp paralarını çaldılar.

Neredeyse her ay farklı bir dolandırıcılık yöntemi gün yüzüne çıkıyor. Bu seferki yöntem ise iPhone 12 Pro Max 252 GB modeli üzerinden yapıldı. Şu anda piyasa değeri 18.000 TL civarında olan bu cihaz, dolandırıcılar için büyük bir fırsat yaratıyor.

GÜMRÜK VERGİSİNİ BAHANE EDİYORLAR

Instagram kullanıcılarına çekiliş üzerinden bu cihazı kazandığı söyleniyor. Fakat dolandırıcılar asıl vurgunu buradan yapmıyor. Mesaj gönderdikleri kişilere gümrük vergi bedelini ödersiniz bu cihaza sahip olabilirsiniz deniliyor. Gümrük vergisi için 65,7 TL yatırmaları isteniyor. Elbette para yatırılacak hesap resmi bir kurum değil.

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Normal şartlarda gümrük vergisi resmi kamu kuruluşuna yapılır. Fakat burada kişisel banka hesap numarasına para yatırılması isteniyor. 18 bin TL değerindeki cihazı bedavadan alacaklarını düşünenler ne yazık ki dolandırıcıların ağına düşüyor. Bu yöntem üzerinden şimdiye kadar binlerce kişinin dolandırıldığı ifade ediliyor.

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