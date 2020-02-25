İşte İstanbul'un kaza noktaları! Bu 10 yere dikkat

2019'DA 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 2019 yılında kaza verilerine ait istatistiklere göre, İstanbul'da 109 ölümlü kazada 117 kişi hayatını kaybetti. Aynı tarih aralığında meydana gelen 16 bin 51 kazada 22 bin 40 kişi yaralandı. 2016 yılından bu yana ölümlü kaza oranlarında ise yüzde 60.56 oranında azalma meydana geldi. İstanbul'da 2017 yılı içinde meydana gelen kazalarda 177 kişi 2018 yılında ise 123 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılı içinde ise 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle 11 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği 2 bin 97 kazada 2 bin 783 kişinin yaralandığı öğrenildi.

EN FAZLA CEZA AŞIRI HIZ NEDENİYLE KESİLDİ



Öte yandan 2019 yılı içinde İstanbullulara en fazla ceza, aşırı hız nedeniyle kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçen yıl 1 milyon 325 bin 772 sürücüye aşırı hız yaptığı için trafik cezası kesildi. Emniyet Kemeri takmayan 322 bin 492 sürücüye, sürüş esnasında cep telefonuyla konuşan 210 bin 713 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 129 bin 375 sürücüye, emniyet şeridini ihlal eden 70 bin 946 sürücüye, yayalara öncelik vermeyen 12 bin 158 sürücüye de ceza yağdı.

**'KAZA OLAN YERİN KOORDİNATLARINI HARİTALANDIRMA SİSTEMİ ÜZERİNE HARİTALIYORUZ'

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Emre Şen, kaza noktalarının tespit edilmesinin kendileri için önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazası olan her yeri GPRS cihazı ile koordinatları alıp haritalanma sistemi üzerinde haritalıyoruz. Kazaların yakın bölgede fazla sayıda olduğu noktaları 'kaza sıcak noktası' olarak belirliyoruz. 100 metre çapında birden fazla kaza olduysa orası 'kaza sıcak noktası' bizim için. Bu kaza sıcak noktalarını tespit ettikten sonra kaza raporu tutan ekibin haricinde uzman bir ekibimiz teker teker bu kaza sıcak noktalarına gidiyor ve buradaki durumu tespit ediyor. 'Orada

neden kaza oldu?' diye araştırıyoruz. Kaza yolla alakalı mı, hız limitlerinden mi kaynaklanıyor ya da sürücülerin sürekli ihlal ettiği bir kural mı var ondan mı kaynaklanıyor bunu tespit ediyoruz. Çünkü bir noktada birden fazla kaza olması normal bir şey değil. Bu tespitlerimize göre yol yapımı bakımı işaretleriyle ilgili bir durum varsa ilgili kurumlara belediyeye karayollarına bununla ilgili yapılması gereken tavsiyelerimizi yazıyoruz.