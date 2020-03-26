HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmenin yolları

İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmenin yolları

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2020 12:02 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatma Nur Çalışır, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını açıklayarak bazı durumlarda hastalık kapmayı önleyemesek de, beslenmemize dikkat ederek birçok hastalığın seyrini değiştirebileceğimizi dile getirdi.

İşte koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendirmenin yolları

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme tavsiyelerinde bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatma Nur Çalışır, “Sağlıklı bir vücut için olmazsa olmazımız sudur. Kişiden kişiye değişse de, günlük ortalama 2,5 - 3 litre su tüketimi vücut dengesi için oldukça önemlidir. Suyun yanı sıra, antioksidan içeriği yüksek gıdaları da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için mutlaka tüketmeliyiz. Bu gıdaların başında böğürtlen, kuru üzüm, pancar, kapya biber, keçiboynuzu gibi kırmızı-siyah meyve sebzeler ve ıspanak, tere, roka, yeşil elma, brokoli gibi koyu-yeşil yapraklı meyve sebzeler gelmektedir” diye konuştu.

Beslenmede kaliteli protein kaynaklarının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Çalışır, yumurta, balık ve kırmızı etin de düzenli aralıklarla tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Diyetisyen Çalışır, “Soğan ve sarımsak günlük olarak bol miktarda tercih edilmelidir. Zencefil, zerdeçal, karabiber ve pul biberin yemeklerde kullanımı artırılmalıdır. Öğünlerde düzenli olarak probiyotik içerikli turşu, tarhana veya yoğurt gibi besinlere yer verilmelidir. C vitaminin en kaliteli kaynakları olan portakal, limon, greyfurt, mandalina, kivi, maydanoz günlük olarak vücuda alınmalıdır. Yeşil çay, adaçayı antioksidan içeriği düşünülerek günde ikişer kupayı geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Ancak yeşil çay ve adaçayı gebeler, emziren anneler, tansiyon ve böbrek hastaları içmemelidir” dedi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Koronavirüsle mücadelede 'Sokağa çıkan herkesin ateşi ölçülmeli' önerisiKoronavirüsle mücadelede 'Sokağa çıkan herkesin ateşi ölçülmeli' önerisi
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs bağışıklık sistemi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Fatma Nur Çalışır

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Koronavirüs salgınında tablo giderek kötüleşiyor

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

Ünlü çiftten flaş karar! Serdar Ortaç böyle duyurdu

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

CZN Burak restoranlarını boşalttı ve...

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Kendi el dezenfektanınızı yapın! İşte tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Evde kolonya nasıl yapılır?

Evde kolonya nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs temizliğinde bunlara dikkat! Virüslerin ölmesi için...

Temizlik yaparken bunlara dikkat! Virüslerin ölmesi için...

Koronavirüsle mücadelede 'Sokağa çıkan herkesin ateşi ölçülmeli' önerisi

Koronavirüsle mücadelede 'Sokağa çıkan herkesin ateşi ölçülmeli' önerisi

Bakanlık hazırladı! İşte 65 yaş üstü vatandaşları koronavirüse karşı koruyacak 19 öneri

65 yaş üstü vatandaşları koronavirüse karşı koruyacak 19 öneri

Sağlık çalışanları maske kalmayınca çöp poşeti takmaya başladı

Vahim tablo! Maske kalmayınca...

Pandemi hastanesi listesi hangi hastaneleri kapsıyor? Pandemi Hatanesi nedir?

Pandemi hastanesi listesi hangi hastaneleri kapsıyor?

Koronavirüsten korunmak için hangi sabun kullanılmalı?

Koronavirüsten korunmak için hangi sabun kullanılmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.