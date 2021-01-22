HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. İşte Koronavirüste hamilelerin en çok sorduğu 6 soru

İşte Koronavirüste hamilelerin en çok sorduğu 6 soru

22.01.2021 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşte Koronavirüste hamilelerin en çok sorduğu 6 soru

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sinem Demircan, koronavirüs sürecind hamilelerin en çok sorduğu 6 soruyu yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Her geçen gün yaygınlaşan Kovid-19 enfeksiyonuna, kış aylarıyla birlikte mevsim hastalıkları riskinin de eklenmesi anne adaylarını bir başka endişelendiriyor. Zira olası bir enfeksiyonda hem bebeklerinin hem de kendi sağlıklarının tehlikeye gireceğinden duydukları endişe geceleri uykularını dahi kaçırabiliyor.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sinem Demircan hamilelik döneminde bağışıklık sistemi bir miktar baskılandığından anne adaylarının grip, influenza gibi solunum yolu enfeksiyonlarına daha fazla yakalanabildiğini, ancak alınacak basit ama etkili tedbirlerle hem Kovid-19 hem de mevsim hastalıkları risklerinden uzak durmanın mümkün olduğunu belirterek “Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs hastalığı, solunum yolu enfeksiyonu dışında anksiyete, depresyon gibi psikolojik problemleri de beraberinde getirmektedir. Anne adayları da bu gibi psikolojik problemlere hamileliğin getirdiği fizyolojik ve ruhsal değişiklikten dolayı zaten yatkındır. Bu nedenle anne adayları Kovid-19’dan korunmak için tedbirler alırken, psikolojik açıdan ihtiyaçları varsa destek almayı da ihmal etmemelidirler.” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sinem Demircan, pandemi sürecinde hamilelerin en çok sorduğu 6 soruyu yanıtladı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

-Hamilelikte Kovid-19 enfeksiyonu hamile olmayanlara göre daha mı ağır seyrediyor?

Şu ana kadar yapılan bilimsel çalışmalar, hamilelikte yeni koronavirüs hastalığının seyrinin, hamile olmayan kadınlarla benzer olduğunu ortaya koyuyor. Yani hamile olmak tek başına kişiyi riskli gruba dahil etmediği gibi, mevcut çalışmalara göre Kovid-19 enfeksiyonunun seyrini de kötüleştirmiyor. Kovid-19 pozitif olan kadınların çoğunun hastalığı hafif geçirdiği tespit edilmiştir. Bu da hastaların yaklaşık yüzde 85’ini oluşturur.

- Koronavirüs enfeksiyonu hangi gruptaki hamile kadınlarda daha ağır seyredebilir?

Anne adayının eğer hamilelikten bağımsız kronik hastalıkları varsa, enfeksiyon ağır seyredebilmektedir. Bu hastalıkları sıralayacak olursak; diyabet, hipertansiyon, ileri evre astım, kalp hastalıkları, kanser, orak hücreli anemi, kronik karaciğer hastalıkları ve kronik böbrek hastalıklarını sayabiliriz. Bu gibi kronik hastalıkları olan hamilelerde Kovid-19 enfeksiyonu ağır seyredebilmektedir.

- Koronavirüs düşüğe neden olur mu?

Yeni bir hastalık olduğundan dolayı elimizdeki veriler kesin konuşmak için yeterli sayılmaz. Ancak şu ana kadar yapılan araştırmalar Kovid-19 enfeksiyonunun hamilelikte düşük nedeni olduğunu göstermemiştir.

-Hamilelerde hangi şikayetler varsa Koronavirüs pozitif olacağından şüphelenilmelidir?

Kovid-19 enfeksiyonu bulguları tüm toplum için hamile olsun ya da olmasın benzerdir. Yani; belirtiler arasında ateş, nefes darlığı, öksürük, yaygın kas ağrısı, yorgunluk gibi semptomları sıralayabiliriz. Hamilelerde Kovid-19 enfeksiyonu için farklı bir bulgu tanımlanmamıştır. Üstelik ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi bulgular, hamile olmayan kişilere göre hamile kadınlarda daha az görülmektedir.

- Kovid-19 pozitif hamilelerde doğum şeklinde değişikliğe yol açar mı?

Kovid-19 enfeksiyonu doğum şeklini değiştirmez. Kovid-19 enfeksiyonu olan hamileler normal doğum ya da sezaryen ile doğum yapabilir. Doğum şekline tıbbi gereklilik durumuna göre karar verilir. Kovid-19 pozitif hamilelerde, epidural analjezi ile ağrısız doğum da yapılabilir. Bu sayede ağrıya bağlı oluşan sık soluk alıp verme engellenerek enfeksiyonun sağlık çalışanlarına bulaşma ihtimali de azaltılmış olur.

- Hamilelikte akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi çekilebilir mi? Bebeğe zarar verir mi?

Koronavirüs, akciğer bulgularını değerlendirmek için hamile kadınlarda da akciğer grafisi ve düşük dozlu bilgisayarlı tomografi çekilebilir. Çekim esnasında anne adayının karın bölgesi kurşun plaklarla korunarak çekim güvenle gerçekleştirilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
Ağız kokusuna kesin çözüm! Yalnızca 20 saniye yaparsanız...Ağız kokusuna kesin çözüm! Yalnızca 20 saniye yaparsanız...
20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Avrupa Birliği Komisyon Üyesi'ndan flaş Türkiye mesajı

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Barış Murat Yağcı yeni işiyle şaşırttı!

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen yöntemler

Ağız kokusuna kesin çözüm! Yalnızca 20 saniye yaparsanız...

'Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri bulunuyor'

'Cep telefonlarında, klozetlerden daha fazla bakteri bulunuyor'

Rahim ağzı kanseri aşı ile önlenebiliyor

Uzman isim uyardı! Özellikle genç kadınları tehdit ediyor

Forma girmek için haftada üç gün 11 dakika spor yeterli!

Forma girmek için ne kadar spor yapmak yeterli!

Burun tıkanıklığı nasıl geçer? Çözümü çok basit, her evde bulunuyor!

Bu şikayeti herkes yaşıyor! Çözümü şu an evinizde!

Yüzlerce yıldır kullanılan gül suyunun sayısız faydaları! Buharı solunduğunda şifa saçıyor

Yüzlerce yıldır kullanılıyor! Buharı solunduğunda şifa saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.