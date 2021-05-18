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İşte koronavirüsün yeni semptomu!

18.05.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, ağızdaki aşırı kuruluğun enfeksiyonun erken bir işareti olabileceği görüşünde.

İşte koronavirüsün yeni semptomu!

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak sorunu olmaya devam ediyor.

Dünya genelinde on milyonlarca insana bulaşan ve milyonlarcasının da canına mal olan virüs ile ilgili araştırmalar son hızla sürüyor.

Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi.

The Sun'da yer alan habere göre, ülkede görev alan doktorlar potansiyel yemi Kovid-19 semptomları tespit etti.

Öksürük, tat veya koku kaybı Kovid-19'un ana belirtileri olarak gösteriliyor.

Bilim insanları yorgunluk, baş ağrısı ve ishal gibi diğer çeşitli şikayetlere de virüsün neden olabileceğini belirtiyor.

İŞTE YENİ SEMPTOMLAR

Hindistan'ın Karnataka eyaleti Bengaluru'daki doktorlar, ağızdaki aşırı kuruluğun enfeksiyonun erken bir işareti olabileceği görüşünde.

Ayrıca dilin tahriş olması, kaşınması ve belirsiz bir ağrı hissinin de erken semptomlar arasında olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar farklı varyantların farklı semptomlara neden olabileceğinin altını çiziyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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