Peki uzmanla bu konuda ne diyor?

İşte saç yıkamayla ilgili şaşırtıcı bilgiler!

Bilindiği üzere hijyenik ürünlerin fiyatları bütçeleri zorlar cinsten Bir de kadın ürünleri kullanıyorsanız, bu ürünler alt alta toplandığında bir servete denk geliyor. Bu ürünlerin aylık bütçenizdeki payı göz önüne alındığında ciddi rakamlardan bahsediyoruz.

Her gün kullandığımız ürünler neler? Özellikle yüzümüzü sürekli yıkadığımız göz önüne alınırsa; yüz temizleme jelleri, özel sabunlar en çok tükettiğimiz ürünler arasında. Peki ya şampuanlar?

Saçınızı piyasadaki şampuanlarla sürekli yıkıyorsanız, size kötü bir haberimiz var Bu şekilde hem paranızı sokağa atıyorsunuz, hem de saçlarınıza büyük zarar veriyorsunuz.

Bunu biz demiyoruz, uzmanlar diyor. Dev şampuan üreticilerinin piyasa araştırmalarına göre ortaya çıkan rakamlar çok ilginç Dünyanın en büyük şampuan üreticisinin piyasa yoklamasında ortaya çıkan sonuca göre, Amerikalılar bir haftada saçlarını ortalama 4,59 kere yıkıyorlar. Birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede de rakamlar çok yakın.

Peki bu gerekli mi? Uzmanlar bu konuda çok net. Kesinlikle böyle bir şey yapmak gerekli değil. Saçları şampuan ile çok sık yıkamak, saç kökünde ve derisinde yer alan yararlı bir yağ olan sebumu ortadan kaldırıyor.

Peki saçlarımızı ne sıklıkla yıkamalıyız? Amerika'nın önde gelen okullarından Columbia Üniversitesi'nin dermatoloji profesörlerinden Michelle Hanjani'ye göre, saçlarımızı haftada en fazla 2 ya da 3 defa yıkamalıyız.

Sebumun yararları çok büyük Michelle Hanjani bu konudaki araştırmasını "Sebum saçların aşırı yağlanmasını önleyen bir madde ve onun eksikliğinde saç derimiz daha fazla yağ üretiyor." sözleriyle açıklıyor.

Farklı uzmanlar ise günlük saç yıkama konusunda farklı düşüncelere sahip Konu ile ilgili diğer uzmanlar, günlük saç yıkamanın saç kırıklarına yol açmadığı sürece devam edebileceğini söylüyor.

Ancak hepsi ortak bir noktada birleşiyor Tüm uzmanların hemfikir olduğu konu; şampuan ile sık saç yıkamanın saçlara yararlı olmadığı ve gerekli olmadıkça bu davranıştan kaçınılması gerekliliği.

Peki ne yapacağız? Cevap basit; yıkama alışkanlığınızı saç tipinize göre şekillendirmelisiniz Öncelikle saç tipinizi belirleyip, tüm alışkanlığınızı buna göre tekrar yapılandırmanız yararınıza olacaktır. Alışma süreci biraz zorlu olabilir ancak sonuç buna değer.

Farklı saç tiplerine göre saçlar ne sıklıkla yıkanmalı? Saçınız doğal olarak aşırı yağlı ise saçınızı sık yıkamanız, ona zarar vermeyecektir. Her gün bile yıkayabilirsiniz. Ancak belki de saçınız aşırı yağlı değildir, bir süre yıkamayıp gerçek saç tipinizi bulmanız gerekebilir. Saçınıza boya gibi kimyasal bir uygulama yapıldıysa saçlarınız fazla yağlı olmayacaktır ve sık yıkamak saçlarınıza daha da zarar verecektir. Bilimsel verilere göre yaşlandıkça saçınızın yapısı değişiyor. Yapılan araştırmalara göre yaşlanan insanların saç derileri daha az yağ üretiyor ve böylece yaşlılar daha az saçlarını yıkama ihtiyacı duyuyorlar. Kuru şampuanlar da önemli bir yardımcı. Uzmanlar saçlarınız yağlı olmasa bile yağlı hissettiğinizde kuru şampuanları hayatınıza sokmanızda büyük yarar görüyorlar. Böylece normal şampuan ile saçlarınızı gün aşırı yıkayarak, aradaki günlerde kuru şampuanı kullanmak yararınıza olacaktır.

İşte saç tipine göre yıkama önerileri: * Normal ve kuru saçlar: Haftada 1 ya da 2 kere saçınızı yıkayın. * İnce telli saçlar: Her gün ya da gün aşırı yıkayın. Gözleminize göre hareket edin. * Kalın telli ve kıvırcık saçlar: Haftada sadece 2 defa yıkayın. Saçınızı yıkamasanız bile saç derinizi temizleyip, fazla yağ üretimini engelleyebilirsiniz. Şampuan kullandığınızda da öncelikli olarak saç derinize şampuanı uygular ve tüm saçınızı şampuanlamadan durularsanız daha iyi sonuçlar alacaksınız. Şampuanın yerine saç kremi ya da saç kremli şampuan kullanmak sizi kurtarabilir. Çünkü saç kremleri; saçınızı daha iyi bir görünüme kavuşturur, saçınızdaki statik elektriği azaltır, saçınızı güçlendirir ve saçınızı zararlı UV ışınlarından korur. Saç kremi ya da kremli şampuan seçerken de saç tipinize göre seçmeyi unutmayın. Özellikle işlem görmüş saçı olanların saç kremleri ve saç kremli şampuanlar en büyük dostlarıdır.

Yaz mevsimde saçlarınıza daha fazla özen göstermelisiniz Yaz mevsiminde saçların en büyük düşmanı klor. Ama ondan da korunmanın yolları mevcut. * Denize ya da havuza girmeden önce saçlarınızı ıslatın ve saç kreminizi sürün. * Bone takın. * Yüzücülerin kullandığı özel şampuanlardan ya da saç bakım yağlarından kullanarak nemini kaybetmiş saçlarınıza nemi geri kazandırın.