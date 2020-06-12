KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. İşte tüm gözleri üzerinize çekecek en trend örgü saç modelleri...

İşte tüm gözleri üzerinize çekecek en trend örgü saç modelleri...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Örgülü saçların modası hiçbir zaman geçmez. Hem pratik olması hem de güzel görüntüsüyle örgülü saçlar her zaman dikkat çekiyor. Saçın arasındaki ince örgüler, örgülü topuzlar, taç örgü ve salaş örgüler yine pek çok kadının favorisi! Peki, sizin tercihiniz hangisi? Birbirinden modern ve doğal örgü modelleri ile tanışma zamanı!

İşte tüm gözleri üzerinize çekecek en trend örgü saç modelleri...

Saçınızın cinsi ne olursa olsun örgülü saç modelleri ile mükemmel bir görünüme ulaşabilirsiniz. Örgülü saçlar, hem kolayca yapılıyor hem de romantik ve şık görünüyor. Acaba son yıllarda en trend olan modeller hangileri?

SAÇLARIN ARASINDAKİ KÜÇÜK ÖRGÜLER

örgü

Pratik olması ile gönülleri fetheden minik örgüler bu yazın da en gözde saç modelleri arasında! Saçınız ister tamamen açık olsun, ister yarım toplu, ister atkuyruğu fark etmez. Aralardan seçeceğiniz küçük tutamları örerek saçınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

YARIM KLASİK ÖRGÜ

yarım örgü

Son zamanlarda yarım toplu saçlar çok moda. Saçınızın üstten bir kısmını ayırıp örgü yapabilirsiniz. Klasik bir örgü modeli olduğu için günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

SALAŞ KILÇIK ÖRGÜ

Saçınızı ikiye ayırıp en sağ ve en sol kısımlardan minik tutamları örgüye dahil ederek kılçık örgü yapabilirsiniz. Daha sonra elinizle örgüyü biraz çekiştirip gevşetirseniz daha salaş bir görünüm elde edersiniz. Bu saç modeli ile de hem sportif hem de şık görünürsünüz.

ÖRGÜLÜ TOPUZ

örgülü to
Saçınızın ön kısmından itibaren balıksırtı örerek ilerleyin ve topuz yaparak modelinizi tamamlayın. Böylelikle hem örgüler sayesinde romantik hem de topuz yaptığınız için şık bir saç modeli yapmış olursunuz. Her an her yerde rahatlıkla örgülü topuz modelini kullanabilirsiniz.

ÇİFT ÖRGÜ

Örgünün en klasik hali olan çift örgüler son yılların da en çok tercih edilen modelleri arasında yerini aldı. Saçlarınızı ortadan veya yandan ayırarak gevşek bir şekilde yapacağınız herhangi bir örgü çeşidi ile çok havalı bir görünüme ulaşabilirsiniz.

HOLLANDA ÖRGÜSÜ

hollanda
Klasik örgü modeline benzerliği ile dikkat çeken Hollanda örgüsünün yapımı çok pratik. Düz örgüden tek farkı yanlardaki tutamlardan değil, ortadaki tutamı kenara atarak yapılıyor olması.

TAÇ ÖRGÜ

Saçınızı ikiye ayırıp örün ve üstte birleştirip tel toka ile sabitleyin. Dilerseniz tacınızı balıksırtı şeklinde de örebilirsiniz. Her haliyle mükemmel bir saç modeli!

TERS ÖRGÜ

TERS

Biraz zahmetli bir örgü modeli olsa da çok farklı göründüğünü söylemeden geçmeyelim. Başınızı öne eğerek, saçınızı enseden itibaren balıksırtı örün. Tepeye çıktığınızda saçınızı topuz şeklinde toplayabilirsiniz. Bu örgüyü isterseniz sıkı isterseniz de gevşek yaparak salaş bir model elde edebilirsiniz.

HALAT ÖRGÜ

Örgülerin arasında en değişik olanlardan biri halat örgü! Son derece pratik bir model! Bu model için örmek istediğiniz tutamı iki eşit parçaya bölün Her iki parçayı da kendi etrafında sarın ve tutamları birleştirin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Elma sirkesi bu doğal malzemelerle bir araya gelince...Cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Elma sirkesi bu doğal malzemelerle bir araya gelince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı gömüldü?

Caner Çalışır kimsesizler mezarlığına mı gömüldü?

Bakın kimle yakalandı! Sevgilisi mi?

Bakın kimle yakalandı! Sevgilisi mi?

Samimi itiraf! 'Göğüslerimi yaptırmıştım ama...'

Samimi itiraf! 'Göğüslerimi yaptırmıştım ama...'

Bomba evlilik kararı! 'Evli olsam...'

Bomba evlilik kararı! 'Evli olsam...'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Evde 5 dakikada yapabileceğiniz alımlı saç modelleri! Kuaföre gitmeye gerek yok...

Evde 5 dakikada yapabileceğiniz alımlı saç modelleri! Kuaföre gitmeye gerek yok...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Elma sirkesi bu doğal malzemelerle bir araya gelince...

Cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Elma sirkesi bu doğal malzemelerle bir araya gelince...

Bu yağlar ile saç dökülmesine son vereceksiniz! Jojoba, argan…

Bu yağlar ile saç dökülmesine son vereceksiniz! Jojoba, argan…

Bu yöntemler göz altı morluklarını yok ediyor! Süt, çay poşeti...

Bu yöntemler göz altı morluklarını yok ediyor! Süt, çay poşeti...

Ünlü mankenler de uyguluyor! İşte ışıltılı bir cilt için dikkat etmeniz gerekenler...

Ünlü mankenler de uyguluyor! İşte ışıltılı bir cilt için dikkat etmeniz gerekenler...

Yüzünüz daha parlak ve canlı olacak! İşte pratik yüz temizleme rutini önerileri...

Canlı ve parlak bir cilt için...

Gözeneklerinizden şikayetçi misiniz? İşte gözenekleri yok eden cilt bakım önerileri...

İşte gözenekleri yok eden cilt bakım önerileri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.