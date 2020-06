İşte tüm gözleri üzerinize çekecek en trend örgü saç modelleri...

Saçınızın cinsi ne olursa olsun örgülü saç modelleri ile mükemmel bir görünüme ulaşabilirsiniz. Örgülü saçlar, hem kolayca yapılıyor hem de romantik ve şık görünüyor. Acaba son yıllarda en trend olan modeller hangileri?

SAÇLARIN ARASINDAKİ KÜÇÜK ÖRGÜLER

Pratik olması ile gönülleri fetheden minik örgüler bu yazın da en gözde saç modelleri arasında! Saçınız ister tamamen açık olsun, ister yarım toplu, ister atkuyruğu fark etmez. Aralardan seçeceğiniz küçük tutamları örerek saçınıza farklı bir hava katabilirsiniz.

YARIM KLASİK ÖRGÜ

Son zamanlarda yarım toplu saçlar çok moda. Saçınızın üstten bir kısmını ayırıp örgü yapabilirsiniz. Klasik bir örgü modeli olduğu için günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

SALAŞ KILÇIK ÖRGÜ

Saçınızı ikiye ayırıp en sağ ve en sol kısımlardan minik tutamları örgüye dahil ederek kılçık örgü yapabilirsiniz. Daha sonra elinizle örgüyü biraz çekiştirip gevşetirseniz daha salaş bir görünüm elde edersiniz. Bu saç modeli ile de hem sportif hem de şık görünürsünüz.

ÖRGÜLÜ TOPUZ



Saçınızın ön kısmından itibaren balıksırtı örerek ilerleyin ve topuz yaparak modelinizi tamamlayın. Böylelikle hem örgüler sayesinde romantik hem de topuz yaptığınız için şık bir saç modeli yapmış olursunuz. Her an her yerde rahatlıkla örgülü topuz modelini kullanabilirsiniz.