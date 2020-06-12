İşte tüm gözleri üzerinize çekecek en trend örgü saç modelleri...

Saçınızın cinsi ne olursa olsun örgülü saç modelleri ile mükemmel bir görünüme ulaşabilirsiniz. Örgülü saçlar, hem kolayca yapılıyor hem de romantik ve şık görünüyor. Acaba son yıllarda en trend olan modeller hangileri?
Pratik olması ile gönülleri fetheden minik örgüler bu yazın da en gözde saç modelleri arasında! Saçınız ister tamamen açık olsun, ister yarım toplu, ister atkuyruğu fark etmez. Aralardan seçeceğiniz küçük tutamları örerek saçınıza farklı bir hava katabilirsiniz.
Son zamanlarda yarım toplu saçlar çok moda. Saçınızın üstten bir kısmını ayırıp örgü yapabilirsiniz. Klasik bir örgü modeli olduğu için günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Saçınızı ikiye ayırıp en sağ ve en sol kısımlardan minik tutamları örgüye dahil ederek kılçık örgü yapabilirsiniz. Daha sonra elinizle örgüyü biraz çekiştirip gevşetirseniz daha salaş bir görünüm elde edersiniz. Bu saç modeli ile de hem sportif hem de şık görünürsünüz.
Saçınızın ön kısmından itibaren balıksırtı örerek ilerleyin ve topuz yaparak modelinizi tamamlayın. Böylelikle hem örgüler sayesinde romantik hem de topuz yaptığınız için şık bir saç modeli yapmış olursunuz. Her an her yerde rahatlıkla örgülü topuz modelini kullanabilirsiniz.
Örgünün en klasik hali olan çift örgüler son yılların da en çok tercih edilen modelleri arasında yerini aldı. Saçlarınızı ortadan veya yandan ayırarak gevşek bir şekilde yapacağınız herhangi bir örgü çeşidi ile çok havalı bir görünüme ulaşabilirsiniz.
Klasik örgü modeline benzerliği ile dikkat çeken Hollanda örgüsünün yapımı çok pratik. Düz örgüden tek farkı yanlardaki tutamlardan değil, ortadaki tutamı kenara atarak yapılıyor olması.
Saçınızı ikiye ayırıp örün ve üstte birleştirip tel toka ile sabitleyin. Dilerseniz tacınızı balıksırtı şeklinde de örebilirsiniz. Her haliyle mükemmel bir saç modeli!
Biraz zahmetli bir örgü modeli olsa da çok farklı göründüğünü söylemeden geçmeyelim. Başınızı öne eğerek, saçınızı enseden itibaren balıksırtı örün. Tepeye çıktığınızda saçınızı topuz şeklinde toplayabilirsiniz. Bu örgüyü isterseniz sıkı isterseniz de gevşek yaparak salaş bir model elde edebilirsiniz.
Örgülerin arasında en değişik olanlardan biri halat örgü! Son derece pratik bir model! Bu model için örmek istediğiniz tutamı iki eşit parçaya bölün Her iki parçayı da kendi etrafında sarın ve tutamları birleştirin.
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