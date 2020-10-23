Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 23 Ekim koronavirüs tablosu

23 Ekim koronavirüs tablosuna ilişkin detaylar belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 979 koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 165 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı bin 648 oldu, son 24 saatte bin 493 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

İşte 23 Ekim koronavirüs tablosu;

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin" dedi.

