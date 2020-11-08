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İşte Tuzla'daki korkunç cinayet anı!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2020 16:38 | Son Güncelleme

İstanbul Tuzla'da, bir kişiyi darbedip şişeyle kafasına vurarak öldüren şüpheli tutuklandı. Şüphelinin Sinan S.'nin kafasına şişeyle vurduğu anlar kameraya yansıdı.

İşte Tuzla'daki korkunç cinayet anı!

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.B'nin (62), 29 Ekim'de Orhanlı Mahallesi Çayırlar Caddesi'nde öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit etti.

BAŞINA ALKOL ŞİŞESİYLE VURARAK ÖLDÜRDÜ

Şüpheli Sinan S. (35), 30 Ekim'de Mescit Mahallesi İnkılap Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü ve uyuşturucu bağımlısı olduğu, olay günü alkol kullanmaması konusunda tartıştığı E.B'yi darbedip başına alkol şişesiyle vurarak öldürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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