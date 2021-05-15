İşten çıkarma yasağı ne uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından çalışanların mağduriyet yaşamaması adına iş verenlere işçi çıkarma yasağı kuralı getirildi. Son olarak uzatılan işçi çıkarma yasağının ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile işten çıkarma yasağı 2 ay süre ile uzatılmıştı. Alınan karar kapsamında 17 Mart tarihinde sona erecek olan İşten çıkarma yasağı iki ay süre daha uzatılmış oldu. Bu durumda tekrar uzatılmaması halinde işçi çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.



