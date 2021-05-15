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İşten çıkarma yasağı ne uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

15.05.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? sorusu vatandaşlar tarafından gündemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Mayıs ayının ortalarına gelinmesi ile koronavirüs süresince uygulanan işten çıkarma yasağının akıbeti merak ediliyor. Peki, işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar...

İşten çıkarma yasağı ne uzatıldı mı? İşçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgınının başlamasının ardından çalışanların mağduriyet yaşamaması adına iş verenlere işçi çıkarma yasağı kuralı getirildi. Son olarak uzatılan işçi çıkarma yasağının ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, işçi çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile işten çıkarma yasağı 2 ay süre ile uzatılmıştı. Alınan karar kapsamında 17 Mart tarihinde sona erecek olan İşten çıkarma yasağı iki ay süre daha uzatılmış oldu. Bu durumda tekrar uzatılmaması halinde işçi çıkarma yasağı 17 Mayıs tarihine kadar sürecek.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İşçi

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