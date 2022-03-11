HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

11.03.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlere bulaşan lekeleri çıkarmanın yolları bulunuyor. Sinir bozucu olan bu lekelerden kurtulmak için farklı uygulamalar gerekiyor. Doğru uygulamayı bulduğunuz takdirde mürekkep lekesiyle bile baş edebilirsiniz.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

Kıyafetlerdeki yağ, çikolata ve makyaj lekeleri birçok kişinin korkulu rüyası. İnatçı lekelerden kurtulmak zor olabiliyor. Ancak doğru uygulama ile lekelerden hızla kurtulmak mümkün. Sakız lekesinden kurtulmak için ihtiyacınız olan tek şey bir buz!

ÇİKOLATA LEKESİNİ BÖYLE ÇIKARIN

Herkesin bayılarak tükettiği çikolata kıyafetlere bulaştığında sinir bozucu olabiliyor. Ancak üzülmeyin! Çikolata lekesini çıkarmanın yolu bulunuyor. Bir miktar suyu alkol ile karıştırın ve bu su ile lekeyi silin, temiz su ile durulayın. Hepsi bu kadar.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

MAKYAJ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Makyaj yaparken rujun, fondotenin kıyafetlere bulaşması kadınların oldukça sık yaşadığı bir durum. Makyaj lekelerinden kurtulmak için tıraş köpüğü kullanabilirsiniz. Ayrıca ruj lekesini saç spreyi kullanarak çıkarabilirsiniz.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

TER KOKUSUNDAN KURTULUN

Birçok insanın ortak kabusu yaz vakitlerinde terlemek... Rahatsız edici bir durum olan terlemeyi engellemek mümkün değil ancak ter lekelerinden arınmak mümkün. Ter lekelerini ve rahatsız edici kokulardan limon suyu ile kurtulabilirsiniz. Kırmızı şarap lekesinden beyaz şarap kullanarak kurtulabilirsiniz.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

DERİ AYAKKABIDAKİ LEKE NASIL TEMİZLENİR?

Deri ayakkabınızdaki lekeleri temizlemek için soğuk su ve sirkeyi karıştırın. Ardından lekenin üzerine uygulayın. Bu şekilde lekelerden kurtulmuş olursunuz.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARABİLİRSİNİZ

Birçok kadının ortak sorunu olan yağ lekeleri inatçılığıyla bezdiriyor. Kıyafetinizde bulunan yağ lekesini bebek pudrası ile temizleyebilirsiniz.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

KIYAFETE YAPIŞAN SAKIZDAN KURTULUN

Kıyafete yapışan sakız buz yardımıyla çıkarılabilir. Buzu bir naylona sarın ve sakızın yapıştığı yerin altına koyun. Bir süre bekledikten sonra buzun soğukluğunun sakızı dondurduğunu göreceksiniz. Bu sırada sakızı, fırça yardımıyla çıkarabilirsiniz.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

MÜREKKEP LEKESİNE TEK ÇARE: SİRKE

Mürekkep lekesinden kurtulmanın tek yolu sirkedir. Sirkeyi bir kaba alın ve elinizdeki bezi sirkeye bulayarak lekenin üzerinde bekletin. Bu işlemi birkaç kez uygulayın.

İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 Mart Cuma deprem mi oldu? 11 Mart Cuma deprem mi oldu?
Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme Erdoğan ile Biden arasında kritik görüşme
İstanbul'u 'vortex' vuracak! İstanbul'u 'vortex' vuracak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı! Çarpıcı detay: Yeniden...

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

Fransa'da gündem Türkiye'deki görüşme! Macron'a yüklendi: Beceriksiz...

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.