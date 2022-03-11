İstenmeyen lekelerden doğal yöntemlerle kurtulun

Kıyafetlerdeki yağ, çikolata ve makyaj lekeleri birçok kişinin korkulu rüyası. İnatçı lekelerden kurtulmak zor olabiliyor. Ancak doğru uygulama ile lekelerden hızla kurtulmak mümkün. Sakız lekesinden kurtulmak için ihtiyacınız olan tek şey bir buz!

ÇİKOLATA LEKESİNİ BÖYLE ÇIKARIN

Herkesin bayılarak tükettiği çikolata kıyafetlere bulaştığında sinir bozucu olabiliyor. Ancak üzülmeyin! Çikolata lekesini çıkarmanın yolu bulunuyor. Bir miktar suyu alkol ile karıştırın ve bu su ile lekeyi silin, temiz su ile durulayın. Hepsi bu kadar.

MAKYAJ LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Makyaj yaparken rujun, fondotenin kıyafetlere bulaşması kadınların oldukça sık yaşadığı bir durum. Makyaj lekelerinden kurtulmak için tıraş köpüğü kullanabilirsiniz. Ayrıca ruj lekesini saç spreyi kullanarak çıkarabilirsiniz.

TER KOKUSUNDAN KURTULUN

Birçok insanın ortak kabusu yaz vakitlerinde terlemek... Rahatsız edici bir durum olan terlemeyi engellemek mümkün değil ancak ter lekelerinden arınmak mümkün. Ter lekelerini ve rahatsız edici kokulardan limon suyu ile kurtulabilirsiniz. Kırmızı şarap lekesinden beyaz şarap kullanarak kurtulabilirsiniz.

DERİ AYAKKABIDAKİ LEKE NASIL TEMİZLENİR?

Deri ayakkabınızdaki lekeleri temizlemek için soğuk su ve sirkeyi karıştırın. Ardından lekenin üzerine uygulayın. Bu şekilde lekelerden kurtulmuş olursunuz.

YAĞ LEKELERİNİ ÇIKARABİLİRSİNİZ

Birçok kadının ortak sorunu olan yağ lekeleri inatçılığıyla bezdiriyor. Kıyafetinizde bulunan yağ lekesini bebek pudrası ile temizleyebilirsiniz.

KIYAFETE YAPIŞAN SAKIZDAN KURTULUN

Kıyafete yapışan sakız buz yardımıyla çıkarılabilir. Buzu bir naylona sarın ve sakızın yapıştığı yerin altına koyun. Bir süre bekledikten sonra buzun soğukluğunun sakızı dondurduğunu göreceksiniz. Bu sırada sakızı, fırça yardımıyla çıkarabilirsiniz.

MÜREKKEP LEKESİNE TEK ÇARE: SİRKE

Mürekkep lekesinden kurtulmanın tek yolu sirkedir. Sirkeyi bir kaba alın ve elinizdeki bezi sirkeye bulayarak lekenin üzerinde bekletin. Bu işlemi birkaç kez uygulayın.





