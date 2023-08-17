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    4. İstenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulun! Lazer epilasyon tarihe karışacak

    İstenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulun! Lazer epilasyon tarihe karışacak

    17.08.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Günlük hayatta karşılaşılan istenmeyen tüy problemi bazen can sıkıcı olabiliyor. Lazere tonlarca para vermek istemeyen ve ağda acını çekmek istemeyenler tüyleri kökten yok eden doğal çözüm yollarını araştırıyorlar. İşte evde kolaylıkla deneyebileceğiniz acısız tüyleri yok etme yöntemi...

    İstenmeyen tüyler kadın veya erkek fark etmeksizin her insanın karşı karşıya kaldığı bir problem haline gelmiş durumda. Hem yüzde hem de vücutta çıkan bu tüyleri yok etmek için öncelikle ağda, lazer ve tıraş gibi yollara başvuruluyor. Acısız ve daha hızlı bir özüm arıyorsanız 2 malzemeli kür tarifi ile tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

    istenmyn

    Kadınlarda tüylenme sorunları genel olarak hormon bozuklukları ile ilişkilidir.Kadın toplumunda hormon bozuklukları % 5-10 arasında görülmektedir.Hiperandrogenemi denen hormon bozukluğunda erkeklik hormonlarının artışına bağlı olarak tüylenme, akne(sivilceler) sebore (ciltte yağlanma) ve adet düzensizlikleri görülebilir.

    İSTENMEYEN TÜYLERİN KÖKÜNÜ KAZIYOR

    Malzemeler

    • 2-3 avuç kuru ceviz kabuğu
    • 1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

    ceviz kabuğu

    Yapılışı

    Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın. Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun. Karışımı bu şekilde 12 saat bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır!

    ceviz

    CEVİZ KABUĞU TARİFİNİN UYGULANIŞI

    • Bu karışımı uygulamak için öncelikle istenmeyen tüylerinizi almamış olmanız gerekiyor. Kurtulmak istediğiniz bu tüylerin üzerine karışımı güzelce yayın. Karışımı sürmek için bir gazlı bezden ya da pamuktan yardım alabilirsiniz.

    • Dökülmesini istediğiniz tüm tüylerin üzerine karışımı güzelce yaydıktan sonra 30 dakika bekletin ve ardından duru suyla karışımı cildinizden tamamen arındırın. Bu uygulamayı günde 3 defa, toplam 3 gün yaptığınızda sonuçlarını göreceksiniz.

    • Ancak elbette ilk 3 günlük sürede tüm tüyleriniz dökülmeyecektir. Bu nedenle dilerseniz 1 ay ara verdikten sonra yeniden 3 gün aynı uygulamayı tekrarlayabilirsiniz.

    • Dikkat etmeniz gereken noktalara gelirsek, yapılışında gördüğünüz gibi ceviz küllerini yakarken çok çok dikkatli olmanız büyük önem taşıyor. Kendinize ve çevrenize zarar vermemek adına ceviz kabuklarını açık bir alanda, kontrollü bir şekilde yakmalı, yakarken içine tutuşmasını kolaylaştırmak için kağıt gibi farklı malzemeleri asla karıştırmamalısınız.

    • Aynı şekilde uygularken cildinizde bir yanma, bir kızarıklık ya da başka bir rahatsızlık hissediyorsanız hemen karışımı cildinizden tamamen temizlemeli, rahatsızlığınız devam ediyorsa hemen ilgili doktora başvurmalısınız.

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