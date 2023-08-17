İstenmeyen tüylerden acısız şekilde kurtulun! Lazer epilasyon tarihe karışacak

İstenmeyen tüyler kadın veya erkek fark etmeksizin her insanın karşı karşıya kaldığı bir problem haline gelmiş durumda. Hem yüzde hem de vücutta çıkan bu tüyleri yok etmek için öncelikle ağda, lazer ve tıraş gibi yollara başvuruluyor. Acısız ve daha hızlı bir özüm arıyorsanız 2 malzemeli kür tarifi ile tüylerinizden kurtulabilirsiniz.

Kadınlarda tüylenme sorunları genel olarak hormon bozuklukları ile ilişkilidir.Kadın toplumunda hormon bozuklukları % 5-10 arasında görülmektedir.Hiperandrogenemi denen hormon bozukluğunda erkeklik hormonlarının artışına bağlı olarak tüylenme, akne(sivilceler) sebore (ciltte yağlanma) ve adet düzensizlikleri görülebilir.

İSTENMEYEN TÜYLERİN KÖKÜNÜ KAZIYOR

Malzemeler

2-3 avuç kuru ceviz kabuğu

1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

Yapılışı

Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın. Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin. Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun. Karışımı bu şekilde 12 saat bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır!

CEVİZ KABUĞU TARİFİNİN UYGULANIŞI