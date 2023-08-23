İstenmeyen tüylere kesin çözüm! Rus kadınlar bu kürü kullanıyor! Sadece iki malzeme ile hazırlanıyor

Vücuttaki ve yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak için çeşitli yöntemler deneniyor. Ancak hiçbirinden etkili bir sonuç alamayanlar ise en etkili kür tariflerini araştırıyorlar. Rus kadınlar tüylerinden kurtulmak için oldukça basit malzemeleri kullanıyor. Her evde bulunan 2 malzeme ile istenmeyen tüylerinize veda edebilirsiniz. İşte Rus kadınların kullandığı kür tarifi...

İSTENMEYEN TÜYLERİ YOK EDEN RUS KÜRÜ

Malzemeler

2-3 avuç kuru ceviz kabuğu

1 su bardağı su (Miktarları artırıp azaltabilirsiniz)

NASIL YAPILIR?

Uygulayacağınız bölgeye göre farklılık gösterecek miktarda kuru ceviz kabuklarını alın ve hem kendinize hem de çevrenize hiçbir zarar gelmeyecek bir yerde, tüm önlemlerinizi aldıktan sonra bu ceviz kabuklarını yakın.

Kabuklar tamamen yanıp kül olduğunda, ortaya çıkan bu külleri temiz ayrı bir kaba alın ve üzerine karışım kremsi bir kıvama gelecek kadar su ekleyin.

Suyu azar azar ekleyin ki gerekli kıvamı aldığında su eklemeyi durdurun. Karışımı bu şekilde 12 saat boyunca bekletin. 12 saatin ardından istenmeyen tüylerden kurtulmanız için gerekli olan karışımınız hazır olacak.

PÜF NOKTASI!

Bu karışımı uygulamak için öncelikle istenmeyen tüylerinizi almamış olmanız gerekiyor. Kurtulmak istediğiniz bu tüylerin üzerine karışımı güzelce yayın. Karışımı sürmek için bir gazlı bezden ya da pamuktan yardım alabilirsiniz.

Dökülmesini istediğiniz tüm tüylerin üzerine karışımı güzelce yaydıktan sonra 30 dakika boyunca bekletin ve ardından duru suyla karışımı cildinizden tamamen arındırın. Bu uygulamayı günde 3 defa, toplam 3 gün yaptığınızda sonuçlarını göreceksiniz.

Ancak elbette ilk 3 günlük sürede tüm tüyleriniz dökülmeyecek. Bu nedenle dilerseniz 1 ay ara verdikten sonra yeniden 3 gün aynı uygulamayı yapabilirsiniz.



